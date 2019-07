Rubén Rivarola: “Desde hace 45 años, el General Perón nos guía desde el bronce”

Al cumplirse hoy 45 años de la muerte del general Juan Domingo Perón, el presidente del Partido Justicialista de Jujuy, diputado Rubén Armando Rivarola, tuvo una emotiva mención para la actualidad y la vigencia de la doctrina creada por el tres veces presidente de la Nación.

“Repasar los discursos del general Perón, es repasar permanentemente sus enseñanzas y reconocer la visión de estadista que supo dejarnos como herencia. Cuando me preguntan qué me viene a la memoria en días como éste, les digo que recuerdo a Perón diciendo que hay distintas clases de lealtades, la que nace del corazón es la que más vale; pro está la otra, la de los que son leales porque no es conviene ser desleales”, evocó Rivarola. Y al mismo tiempo, dijo el diputado, “recuerdo que nuestro líder dejó muy en claro cuál debe ser la calidad del verdadero peronista”.

El dijo que “el que critica a un compañero es un traidor, o se pasó al bando contrario. Mucha gente cree que los peronistas nos agotamos en recitar frases de Perón y de Evita, pero yo les pregunto: ¿acaso no está en sus enseñanzas toda la fuerza de una doctrina que nos habla de unidad, de amor a la Patria y al Partido Justicialista? Por eso repetimos sus enseñanzas, porque el General Juan Perón, nos enseñó con el ejemplo y hoy, a 45 años de su muerte, nos sigue guiando desde el bronce, donde el pueblo lo colocó por toda la eternidad”.

Las emotivas palabras del titular del partido en Jujuy, se continuaron con otras evocaciones y finalmente, desarrolló en base a las mismas un ferviente llamado a la unidad partidaria. “Siempre estamos a tiempo”, dijo Rivarola. “Nunca hay que perder de vista que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, y saber que la unidad nos da la fuerza y la solidaridad la cohesión. Por eso en tiempos difíciles, tenemos que ser más unidos y solidarios que nunca. El pueblo del país y el de la provincia de Jujuy, nos necesita a los Justicialistas fuertes y coherentes. Si lo logramos, o al menos si nos ponemos en campaña para lograrlo, estaremos siendo dignos herederos de la doctrina que sostiene la Justicia Social, la independencia económica y la soberanía política. Ése es el mandato insoslayable que hoy, en homenaje a nuestro eterno conductor, tenemos que sostener y difundir con energía”, señaló Rubén Rivarola.

“Más importante que todos los actos evocativos que se puedan hacer, será mantener y afirmar en nuestros corazones peronistas esa cultura peronista que siempre será nuestro tesoro mas valioso”, concluyó.