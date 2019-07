Los Perales derrotó al "lobo" y sigue arriba

Las "gauchitas" continúan liderando con el puntaje ideal, ya que ganaron los once partidos que jugaron. Ayer fue por uno a cero.

Deportivo Los Perales sigue imparable: ganó todos los partidos que jugó y se mantiene en lo más alto de la tabla con 33 puntos. Ayer se impuso ante Gimnasia y Esgrima 1 a 0 en choque correspondiente a la undécima fecha del femenino liguista "Rosa Barrios" en el "Fortín Gaucho" con el control de Roberto Villegas.

Las "gauchitas" fueron superiores a las "lobitas", contaron con las mejores situaciones y pudieron haber ganado por una mayor diferencia, pero le faltó puntería para rematar la partida antes del tiempo reglamentario.

La primera chance clara estuvo en los pies de Victoria Marín, en velocidad definió ante la salida de la arquera, pero el poste le negó el festejo. Tras cartón, Viviana Tolaba entró sola por la izquierda y remató cruzado. Después otra vez Tolaba se apuró en rematar cuando tenía la posibilidad de quedar cara a cara con la arquera "albiceleste".

Los Perales ganó en la mitad de la cancha, utilizó bien las bandas ante un Gimnasia largo, sin ideas y que solamente apostó al pelotazo largo para la corrida de Camila Mansilla. La delantera de las "lobitas" fue bien absorbida por las centrales Herrera y Loza.

En la segunda parte casi desde el vestuario, Los Perales se puso en ventaja. Peressin desbordó por la derecha y puso un centro perfecto al medio y Viviana Tolaba con la cabeza puso la bocha en el ángulo superior derecho de la golera Martínez que nada pudo hacer.

Gimnasia sintió el impacto, se desordenó, le costó hacer pie en la mitad de la cancha, por ende no llegó a hilvanar jugadas colectiva, así Mansilla, Paz, estuvieron lejos del arco rival, no supo usar las bandas. Los Perales mantuvo la tesitura, contó con tres chances claras para ampliar la diferencia, Tolaba remató desviado, Peressin no supo rematar por la derecha.

Con el correr de los minutos, Gimnasia comenzó a llevar a las "gauchitas" contra su campo, pero con pelotazos cruzados y con tiro libre, intentó alcanzar el empate que nunca llegó porque las locales estuvieron bien paradas en la última línea. Las "gauchitas" siguen por la buena senda, mantienen el invicto porque hasta el momento no conocen la derrota en el Apertura de la Liga Jujeña demostrando el protagonismo que tienen desde que el fútbol doméstico sumó a las chicas.