Anunciaron obras para el barrio 9 de Julio en capital

En el Día de la Patria, el barrio capitalino 9 de Julio celebró su aniversario con el tradicional desfile y pasaje cívico gaucho en un acto encabezado por el intendente Raúl Jorge, quien realizó importantes anuncios.

Luego de los protocolos de rigor y con las banderas izadas a media asta debido al fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa, el intendente Jorge y el presidente del Centro Vecinal, Agustín Romero, hicieron uso de la palabra frente a la multitud de vecinos que convocó el aniversario del barrio, centro neurálgico de ese sector de la zona norte que involucra a barriadas como Suipacha, Campo Verde y Prensa.

El jefe comunal recordó los años en que tanto Alto Comedero, como ese sector de la ciudad, fueron epicentro del ensanchamiento urbano comenzado en los ´80 y que hoy se traduce en dos grandes centros poblacionales que fueron definidos con la participación vecinal y la coordinación de un Estado Municipal presente que se comprometió en brindar soluciones urbanísticas.

También recordó que hace pocos años no había pavimento, siendo que hoy llega hasta la Escuela Legado Belgraniano, cuya terminación se encuentra en un 70%, hecho que permite que "los chicos puedan llegar a la escuela en otras condiciones cuando antes llegaban con los piecitos llenos de barro; cuando me preguntaban cuándo va a llegar el pavimento a la escuela, siempre les dije que no me gustaba prometer, sino que me gusta soñar con el esfuerzo compartido, con la gestión".

El intendente anunció que está lista una partida del Presupuesto Participativo que será destinada al barrio, "sólo faltan terminar algunos detalles técnicos para determinar dónde van a ir las pilastras de defensas y protección de lo que será la pasarela que unirá el barrio Suipacha con todo este sector".

También anunció que por gestión de la Secretaría de Planificación, Modernización y Desarrollo, se ha encargado un estudio técnico hidráulico del cauce del río Chijra para definir en ambas bandas las líneas de ribera y se puedan hacer las defensas definitivas. "Es un paso importante, no se puede pensar en defensas sin un estudio técnico".