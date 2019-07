Conoció a la mujer que le escribió una carta durante la guerra

En 1982, durante la guerra de Malvinas, Orlando Cuellar, excombatiente, recibió una carta de una niña de diez años que vivía en Buenos Aires que lo emocionó. La conservó y desde ese momento tuvo el sueño de algún día conocerla, y lo logró en una escuela de San Pedro en el mes de junio.

Fue una sorpresa para Orlando Cuellarencontrarse con María Lourdes Canga, 37 años después de haber recibido su carta.

La artífice intelectual de este gran encuentro fue Daniela Teseira, directora del Colegio Secundario Nº 60 que, tras conocer la historia de Orlando y la carta, hizo todo lo posible para encontrar a María Lourdes Canga, quien la escribió en el año 1982.

Pasaron 37 años para que se conozcan personalmente. El año pasado ya habían interactuado por mensajes de texto pero la distancia, ella en Buenos Aires y él en Jujuy, no dejaba que ese sueño se concrete. Orlando la buscó vía redes sociales y con mucho éxito se contactó con la mujer en el 2018 pero nunca había podido verla hasta que lo logró, "esa carta la guardé como un tesoro para mí y el año pasado comenzó mi búsqueda, quería contactarme con esta persona", afirmó al respecto Cuellar.

Todo se dio a través de dos foros que la escuela realizó invitando a excombatientes para que dialoguen con los estudiantes. Al primero, Orlando no pudo asistir pero sí lo hizo al segundo que fue el 2 de mayo y tras brindar su testimonio recordó esos momentos tan duros que vivió en la guerra. Luego charló con docentes y autoridades de la escuela donde hizo mención a la historia de la carta diciendo que tenía dos sueños "uno era conocer a la persona que la escribió y el otro era volver al territorio de Malvinas".

Ese mensaje le quedó grabado a Daniela Teseira y desde ese momento inició una búsqueda mediante redes sociales. "Nos dijo que esa carta provocó en su vida grandes cosas cuando regresó de Malvinas. Me llevó un mes y medio encontrarla pero lo logramos, a Orlando no le quería decir para que sea una sorpresa, le dije a su esposa que consiga el número pero no pudo, solo me pasó el nombre de ella", comentó la directora.

En Facebook envió mensajes a contactos con su nombre y su apellido, hasta que pudo encontrarla. Le mandó un mensaje pero no respondió en un principio hasta que "un buen día lo logré. Había averiguado que ella trabaja en la Universidad de Buenos Aires. Llamé preguntando si ella trabaja ahí y me dijeron que sí. Fue algo inexplicable, les indiqué por qué la buscaba y les conté la historia", sostuvo.

Me respondió al tiempo el mensaje en Facebook y empecé a hablar con ella para iniciar el tan anhelado viaje. Y lo hicieron para el aniversario de casados con su esposo, habían planificado otro destino en un principio pero decidieron cambiarlo y venir a la provincia para conocer a Orlando, "vamos a ayudarte a cumplir este sueño me dijo. Y nosotros, en la escuela, queríamos el día del encuentro inaugurar el nombre de la biblioteca escolar que se llama ‘Héroes de Malvinas’", añadió.

Un sueño hecho realidad

"En 1982 yo estaba en cuarto grado y el clima que se vivía en el país era muy tenso. En la escuela hacíamos simulacros para protegernos de un posible ataque", fueron las palabras de María Lourdes Canga en el momento previo al encuentro con Orlando que se llevó a cabo el 18 de junio pasado.

Ella iba a una academia de dibujo por las tardes, "fue mi profesora la que me alentó a mí y a mis compañeros a escribir cartas para los soldados, nos pareció una gran idea para acompañarlos y transmitirles que todos los apoyábamos y los admirábamos", manifestó.

Relató también que "pasaron los años y nunca supe nada sobre esas cartas, hasta que el año pasado me empezaron a llegar mensajes de excompañeros de la escuela diciendo que en una página de Facebook alguien me estaba buscando. A las pocas horas me llegó el mismo mensaje de hermanos, amigos y conocidos que me decían que alguien llamado Orlando que vive en Jujuy me buscaba porque yo le había escrito una carta".

"Yo no entendía nada, pero la curiosidad fue más fuerte y averigüé hasta que un día pude hablar vía redes sociales con esta persona que me contó todo. Fue muy significativo para mí y contestó mi carta después de 37 años. No nos dijimos mucho, pero fueron palabras muy poderosas", añadió.

Estas palabras María Lourdes las dijo escondida durante el acto en el que se encontraron. Cuando terminó, apareció y sorprendió a Orlando que no sabía que era ella. Al verse se fundieron en un interminable abrazo que se había postergado durante 37 años.

"Continuar malvinizando"

Los dos foros que se llevaron a cabo en el colegio secundario Nº 60 fueron muy importantes para los excombatientes y los estudiantes que interactuaron.

Al respecto, Ricardo Serrano, uno de los excombatientes que estuvo presente agradeció a toda la comunidad educativa de la escuela: "ese encuentro nos llenó de alegría y ganas de continuar malvinizando lo cual es nuestra finalidad. La emoción nos invadió y notamos lo mismo en los chicos que se portaron muy bien".