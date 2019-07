El Cedems pide participación docente en el análisis

Por su parte el referente del Centro de Enseñanza Media y Superior (Cedems), Jorge Montero, dijo que la intención de esta medida sobre los Institutos de Formación Docente (IFD) se debe analizar en profundidad desde la Junta de Clasificación, y pidió dos jornadas institucionales para favorecer la participación de docentes, y que se garantice que se contemplen sus aportes.

"Estamos viendo los alcances de la grilla. El problema va a radicar en los universitarios, el puntaje que ellos tenían anteriormente era una diferencia de dos puntos, ahora el título universitario quedaría en 10 puntos y el título docente quedará en 15 puntos, eso estaría perjudicándolos. Después la grilla tiene sus modificaciones y queremos involucrarnos, participar, hacer aportes necesarios", precisó Jorge Montero, referente del Cedems.

Sostuvo que con la medida, la intención es que los IFD tengan la posibilidad de capacitar a los docentes, no todos lo están haciendo, pero consideró que deben tener gente preparada y deben ser remunerados, porque aseguró a quienes lo hacían no se les pagaba.

De otras provincias

Es que explicó que muchos cursos que se hacían venían de universidades de otras provincias.

Por eso consideró que se debe ampliar el tema y no con las restricciones que se vislumbran. Es que entiende que no se hicieron los estudios pertinentes ni se involucró a los actores pertinentes, por lo que estimó que se debe analizar cada punto de la grilla.

Planteó que es necesario una o dos jornadas para analizar el tema, comprometiendo a los docentes a aportar, de modo que también se controlen los puntajes que se otorgan de las capacitaciones, digitalizar y que también sean los colegios los que puedan recibir esa documentación.

Explicó que el gremio pretende aportar brindando capacitaciones en diferentes universidades de acuerdo a cada disciplina asumiendo que ellos no tienen los cursos necesarios para abarcar todos los espacios. Entonces buscan que los docentes puedan capacitarse en distintas universidades.

Explicó que la capacitación de la Unju no estaba siendo valorizada a diferencia de los IFD, razón por la cual hubo un alto cuestionamiento porque no se le estaba avalando desde el Ministerio de Educación, pese a que estaba tratando de dar un alcance.

De hecho, estimó que esta grilla nueva podría llegar a tener vigencia una vez que empiece actuar la Junta de Clasificación unificada, que seguramente tendrían que estudiar caso por caso, las dificultades y aportes docentes.

"Esto tiene que ser evaluado una vez que esté conformada la Junta de Clasificación, serán ellos quienes van a ir viendo qué pasos seguir. Estamos pidiendo en primer lugar elección de la Junta de Clasificación, dos jornadas institucionales para tratar estos temas, para que todos los docentes puedan participar y que los aporte de los docentes tengan la garantía de que si van a estar reflejados en esta grilla, como ha sucedido anteriormente en que hicieron aportes y no se los tuvo en cuenta, es decir no vamos a hacer un trabajo grande para que no se los considere".