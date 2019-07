"Sharenting": una nueva alerta para los padres

Se trata de un fenómeno que atenta contra la intimidad de niños y adolescentes y los expone al ciberacoso. La mayoría de los padres no toma medidas de seguridad a la hora de realizar publicaciones en redes sociales.

El uso cotidiano de diferentes redes sociales influye en distintos aspectos de la vida de las personas, incluso las ponen en riesgo. Tal es el caso de la publicación de fotografías de los niños que vulneran su intimidad.

En Jujuy el 80% de los padres consultados en una encuesta indicó que comparten imágenes de sus hijos en internet. El 20 por ciento restante indicó que lo hacía pero dejó de hacerlo por pedido de los niños a medida que fueron creciendo.

De los que sí comparten contenido, el 80% indicó que comparte imágenes de momentos de la crianza y muestra los rostros de los niños y un 20% hace ambas cosas pero además publica la geolocalización de los menores.

La mayoría de los padres que comparten a diario imágenes de sus hijos en diferentes situaciones de la cotidianeidad y también de la intimidad de los pequeños lo hacen sin pensar en que esto podría significar un riesgo para ellos. Compartir nuestra vida en redes sociales no es algo dañino en sí mismo, pero puede llegar a serlo si no se toman los recaudos necesarios para no afectar a los niños.

En internet conviven fenómenos amenazantes como el sharenting, la hipersexualización y la pornografía infantil que pueden afectar la integridad de los niños, niñas y adolescentes, los cuales se relacionan entre sí.

Romina Tarifa, licenciada en Psicopedagogía y capacitadora de Protección y Ciudadanía Digital explicó que en la cultura digital, surge el "sharenting", fenómeno que protagonizan los padres y consiste en compartir la crianza de los propios hijos, sobrinos, ahijados y nietos en internet. Se comparte la crianza, exponiendo la vida privada de los chicos, con huellas digitales que conforman sus identidades digitales, sin su consentimiento y afectando, sin ser conscientes, la intimidad y el derecho a la privacidad personal".

El crecimiento del sharenting en nuestro país es evidente, al respecto la empresa de seguridad informática AVG realizó encuestas a 2 mil padres en 10 países del mundo, y descubrió que el 81 % de los bebés, niños y niñas, menores de 2 años de edad ya cuentan con un perfil social en las redes sociales.

En Argentina, en 2018, se investigó este fenómeno de compartir la crianza de los chicos en la cultura virtual. Desde el Programa "Navegación Segura en internet" en conjunto con el Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo de Córdoba, se encuestó a más de 500 adultos mayores de 15 años de Córdoba.

Entre los datos, se destacan que el 70% de los padres encuestados admitieron compartir la crianza de los chicos en internet, el 98% muestra los rostros de los mismos, el 29% expone imágenes con desnudez, el 27% comparte imágenes con el uniforme escolar, el 23% publica con geolocalización y el 54% publica contenidos que los ridiculizan.

Compartir la crianza de los chicos, se constituye así en una práctica riesgosa que facilitan las posibilidades de robo de datos y la suplantación de identidad por un lado. También demuestra que vulneran la seguridad de los chicos, publicando con geolocalización o el informe del colegio escolar. Otros riesgos que se generan con la extrema exposición de la identidad digital de los chicos son el ciberbullying que es el ciberacoso entre niños, niñas y adolescentes, en edad escolar, ya que los chicos pueden utilizar esas imágenes que los ridiculizan para humillarlos; y el otro riesgo es el grooming, delito del acoso sexual virtual contra niños por parte de un adulto, exponiendo información que los acosadores utilizarán para contactarse y ganarse la confianza de los chicos para obtener imágenes sexuales.

Desconocimiento de los peligros

Tarifa explicó que "los padres desconocen que internet no tiene derecho al olvido y que todo lo que publican puede viralizarse perdiendo el control sobre ello, tampoco reflexionan sobre el hecho de crear la identidad digital de sus hijos, sin sus consentimientos y que la misma está expuesta a diferentes peligros latentes en internet".

"Los adolescentes ya manifestaron a sus padres que sus publicaciones perjudican su reputación en las redes, la cual forma parte de la identidad digital adolescente, tan importante para ellos, quienes están consolidando su quien soy. Lo óptimo sería que los chicos cuando crezcan decidan las huellas digitales que quieren publicar y cuáles no, construyan su identidad digital, a partir de ejercer su ciudadanía digital consciente y responsable".

De esta forma podemos pensar en la importancia de cuidar qué tipo de contenido se sube a las redes sociales. Se debe pensar que todo lo que está en línea puede ser usado incluso por sus amigos o conocidos para hacerles burlas o bromas.