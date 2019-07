Inminente sanció a los clubes deudores

Después de tanto anunciarlo, finalmente el Consejo Directivo de la Liga Jujeña dio su veredicto sobre los clubes que no presentaron el pago correspondiente del seguro para los jugadores.

Entre los que estaban en mora, figuraba General Belgrano, Islas Malvinas, San Cayetano, sin embargo anoche en reunión desarrollada en la sede de calle Martín Fierro esperaban hasta último momento que regularicen.

Aunque desde la intimidad de la Liga Jujeña, reconocieron que el panorama más complicado lo tiene el “decano”, ya que atraviesa una situación institucional muy complicada, por lo tanto estaba difícil que llegue a regularizar los seguros de los jugadores. En este sentido, se recordó que aquellos clubes que no cumplían hasta ayer, no serían programados para el fin de semana ganando los puntos el rival de turno, en el caso de Belgrano, de llegar a ser suspendido San Francisco ganaba el partido sin jugarlo. Es decir directamente no iban a la cancha como en temporadas anteriores que más allá de ser suspendidos jugaban el partido porque consideraban que el rival debía ganarse los tres puntos en cancha.

San Francisco según dijeron, envió una “captura” del recibo que pagaron los seguros, pero en la liga anoche esperaban el comprobante oficial.

Los seguros de los clubes para con los jugadores fue una discusión constante durante todo el primer semestre, hasta en un momento por este incumplimiento el actual Presidente de la Liga Jujeña, Ricardo Juárez, amagó con renunciar.

La fecha

La décima cuarta fecha del Apertura de la Liga Jujeña tendrá estos partidos: Mañana a las 16.15 juegan Los Perales ante Gorriti en el estadio “Fortín Gaucho”, Islas Malvinas y Luján en el “Libero Bravo”, siempre y cuando hasta anoche los malvinenses acreditaron el pago, el puntero Zapla recibirá a Deportivo EL Cruce en el “Emilio Fabrizzi” y en “La Tablada”, Nieva con La Viña.

El sábado habrá dos encuentros, desde las 16.15 Sportivo Palermo se mide con Alto Juniors en “La Tablada” y en el estadio “Fausto Tejerina”, Universitario recibirá a General Lavalle.

El domingo completan; a las 11.15 Belgrano frente a San Francisco en “La Tablada”, en caso no presentaron el pago de los seguros de los jugadores no iba a ser programado, ya por la tarde, desde las 16.15, Atlético Cuyaya con Gimnasia y Esgrima en “La Tablada” y cierran en el estadio “Plinio Zabala”, Atlético Talleres con Atlético Palpalá.

De esta manera se estaría jugando la jornada 14 del torneo que lleva el nombre de “Washington Cruz” prosigue su desarrollo, el campeón ganará la plaza al Regional.