Inversión china en oro, litio y metales preciosos

Una delegación de la empresa estatal de Guizhou (China) llegó dispuesta a definir zonas de minería en dónde invertir ya que expresaron interés en oro, litio y metales preciosos. Encabezados por el presidente de Southwest Energy and Mineral Group, Zhao Zhenhai, se reunieron con el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles en Alto La Viña y funcionarios de Minería que le dieron los requerimientos legales y cánones para hacerlo.

"Es la empresa minera estatal de Guizhou (China) que vino con toda su primera plana para poder avanzar, porque ya tuvimos una primera reunión hace un año con ellos, y con su máxima autoridad para involucrarse en el conocimiento en el Código Minero nacional de cómo es el sistema para acceder, y luego con la gente del área de inversiones concretas, respecto de minerales", explicó el ministro de Desarrollo Económico y Producción.

Los empresarios expresaron en la reunión que están interesados en oro, litio y minerales preciosos. Se mostraron muy interesados en torno a los procedimientos para los pedidos de cateo y exploración, los términos, plazos y requerimientos al tiempo que explicaron la intención de dilucidar los lugares donde podrían invertir y comenzar a trabajar.

En ese sentido los funcionarios jujeños uno a uno expusieron acerca de las normativas, leyes, requerimientos y plazos de aprobación de los distintos trámites.

"Nosotros estamos informando cuáles son las áreas disponibles, y avanzar en concreto en una agenda de cooperación para que esta empresa mineral de Guizhou se pueda radicar rápidamente en Jujuy, tienen tomada la decisión y vemos que están convencidos de que quieren avanzar", explicó el funcionario.

El ministro remarcó que en el último viaje que los funcionarios jujeños hicieron a China se firmó un convenio de cooperación que llevó su tiempo por el análisis que tenían que hacer, pero que ahora vinieron con los planes para invertir en esa producción.

Una de las alternativas que se abordó fue trabajar con Jemse; otra que vean los blancos que Producción identificó a través de un trabajo del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) y puedan comenzar a explorar en lugares libres.

Abud Robles dijo que es pronto para hablar de montos de inversión, y destacó su gran potencial de inversión e investiga en incorporar manganeso en la fórmula de litio.

De la reunión participaron la jueza de Minas Hebe Meyer, el director de Minería Waldo Chayle, el secretario de Desarrollo Industrial Diego Suárez, la subsecretaria de Integración Regional Susana Pantoja, el director de Acción Cooperativa, José Rosetto y de la Agencia de Comercialización Gabriel Márquez.

La delegación tenía previsto luego reunirse con el presidente de Jemse Carlos Oheler y visitar Tres Cruces, de posible extracción de cobre. Hoy se reunirán con el presidente de la Cámara Minera Franco Mignacco.

La delegación china estuvo integrada también por Chen Shaohua, presidente de Guizhou Geology and Mineral Resources Development Co., Ltd; Kuang Shunda, vicegerente; Wang Jingteng, director de Gestión de Derechos Mineros de Southwest Energy and Mineral Group; Zhong Chao, director de Planificación y Inversión; Wang Shiqing, subdirector de Operaciones Industriales y Henry Lin, delegado de negocios Argentina-China y traductor.