Las exportaciones subirán 12% tras acuerdo Mercosur y la UE

El ministro de la Producción, Dante Sica, y el de Relaciones Exteriores y Culto, Jorge Faurie, le explicaron ayer a los 24 ministros de Producción y Economía de las provincias, que el acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea "es equilibrado" y brindará "la posibilidad de aumentar las exportaciones" en un 12% promedio.

La reunión se desarrolló en el Palacio de Hacienda, y los ministros, juntos a sus colaboradores, respondieron las principales preguntas de los funcionarios provinciales, informaron fuentes oficiales.

"El acuerdo es equilibrado en términos federales y le brinda a todas las provincias argentinas la posibilidad de aumentar sus exportaciones", afirmó Sica, a través de un comunicado de prensa, al término del encuentro.

Además, "la competencia comercial se dará en materia de calidad y sabemos que las provincias están a la altura del desafío con sus productos y servicios", agregó el titular de Producción.

Sica y Faurie destacaron que gracias al acuerdo Mercosur UE, las provincias aumentarán sus exportaciones al continente europeo en un 12% cuando el tratado entre en vigencia.

Según un documento anticipado a la prensa, los cálculos oficiales prevén alzas de entre el 4 y el 83% de exportaciones de productos provinciales a la UE.

Según estimaciones del ministerio de Producción y Trabajo, el acuerdo impactará positivamente en todas las provincias del país aunque resalta que los principales aumentos se darían en San Juan (83%), la Rioja (71%), Santiago del Estero (51%), San Luis (48%), Misiones (46%) La Pampa (39%), Tierra del Fuego (24%) Entre Ríos (27%), Salta (25%) y Santa Cruz (18%).

Además, reiteraron su disposición para compartir información con los empresarios y autoridades de las provincias y se comprometieron a realizar una agenda de trabajo conjunta entre los distintos equipos técnicos nacionales y provinciales, el sector privado y las organizaciones sindicales, para explicar y ampliar los detalles sobre la incidencia del acuerdo.

Del encuentro también participaron la secretaria de Comercio Exterior, Marisa Bircher, la secretaria de Transformación Productiva, Paula Szenkman, el subsecretario de Comercio Exterior, Federico Lavopa y el subsecretario del Mercosur y Negociaciones Económicas Internacionales, Victorio Carpintieri.

Antes del encuentro, la propia Bircher destacó que "cuando vemos el acuerdo y vemos cómo quedaron los sectores, y los beneficios que estos tendrían, la mirada es mucho más positiva de la que se ve en los medios". La funcionaria, en declaraciones a Radio Milenium, puso como ejemplo de este perfil favorable para Argentina en el proceso de integración "el caso del calzado, donde el europeo va a estar llegando acá en 15 años, en cambio, nosotros vamos a poder exportar de manera inmediata a Europa". Destacó que en las reuniones que mantienen con las cámaras empresarias, los representantes "se van motivados viendo una oportunidad que se viene, indica un desafío de mejora de calidad, de competitividad, de productividad, y nosotros como Gobierno, los vamos a acompañar".

El desarrollo se basa en la innovación

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, afirmó que el desarrollo del país debe basarse en la “innovación” dentro de cada compañía e instó a los empresarios a “invertir, porque es la única forma de crecer y generar empleo”. Sica habló en la inauguración de la cumbre de servicios globales más importante de la región, que se realiza por primera vez en el país, denominada "Made in the Americas Global Digital Services El evento es organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto al Ministerio de Producción y Trabajo y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

El ministro señaló que la clave del desarrollo está en “la innovación dentro de la empresa y está comprobado que todos los países que invirtieron y generaron mecanismos de innovación han mejorado muy fuertemente sus PBI per cápita”. “Por eso la Argentina necesita aumentar la inversión en innovación porque es la única forma de crecer, asegurar el desarrollo y generar empleos de calidad”, dijo. Sica sostuvo que las nuevas tecnologías “como el internet de las cosas, la inteligencia artificial, la "blockchain’, entre otras, revolucionan los negocios y tenemos que estar a la altura de los desafíos”.