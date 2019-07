Palpaleña en la Selección

La palpaleña Victoria Giménez Vargas en un puñado de meses instalada en Córdoba (Club 9 de Julio de Freyre) y tras su formación en Altos Hornos Zapla bajo el ala del profesor Diego Pistone logró lo que tanto anhelaba: la convocatoria a Selección Argentina Femenina de Pre Menor que comprende chicas entre 13 a 17 años.

La joven que el pasado 2 de julio cumplió los 15 años se deberá presentar el lunes en Santa Rosa (La Pampa) y de ahí junto al resto de las chicas convocadas trasladarse 10 kilómetros a Toay, un pueblito de aproximadamente 9.000 habitantes para realizar la concentración.

Sensaciones gratificantes sintió la jugadora que se desempeña de opuesto y central al recibir la noticia "mi mamá me llamó y me contó que se comunicaron para avisarle que me tenía que presentar el 15 y concentrar hasta el 21 de julio en La Pampa. Fue lindo saber que valió la pena tanto esfuerzo y sacrificio en este tiempo. Estoy desde febrero en Freyre que un pueblo tranquilo, mucho más chico que Palpalá y se extraña. Hace poco cumplí los 15 años y es la tercera vez consecutiva que la paso sin toda mi familia, aunque ahora vino a visitarme mi mamá, pero el año pasado justo vine a hacer la prueba aquí y anteriormente estuve compitiendo en un Torneo Nacional, pero sé que debo seguir porque mi objetivo es ganarme un lugar fijo en la Selección", expresó.

La siderúrgica de 1,84 de altura en este tramo del año tuvo que adaptarse a una nueva vida a la distancia, con nuevos compañeros de colegio, en otro club, alimentación y entrenamientos entre otras cosas pero con el firme respaldo de sus padres que sostienen plenamente su estadía en Córdoba con la esperanza de que "Vicky" pueda dar el gran salto por su corta edad y las condiciones. Por ese motivo también agradeció "a mi familia que siempre me apoyó, a todos mis profes que tuve en este tiempo pero en especial a Pistone y Pérez. Hace 3 años que empecé en el vóley y casi por casualidad cuando yo hacía folclore, pero ahora me evaluarán en todo momento y voy a dar lo mejor para seguir creciendo", finalizó. (Sebastián Castro)