Toledo es medalla de oro y viaja a Santiago

Competencia tras competencia. Gabriela Toledo va cumpliendo sus objetivos trazados a principios de año y el último fin de semana ganó la medalla de oro en 5.000 mts y a la vez resultó campeona trasandina en la pista del Legado Güemes de la capital salteña, pero sin descanso el domingo estará compitiendo nuevamente en Santiago del Estero en un torneo nacional.

"En cuanto a la competencia había muchas atletas en mi categoría provenientes de Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Bolivia y salí adelante tirando la carrera y en la vuelta número 12 me pasa una de las competidoras y en la última hago un sprint de esos que me caracterizan y gano la prueba general y la categoría", comentó la atleta siderúrgica tras su victoria en Salta en el V Campeonato Internacional Trasandino Máster organizado por la Asam (Asociación Salteña de Atletas Máster) que contó con la presencia de 250 atletas a nivel nacional (Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, Entre Ríos, Mar del Plata, San Juan, La Rioja, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, San Luis) e internacional (Bolivia, Chile, Perú y Uruguay).

Después detalló que "vengo entrenando a mil y una de las carreras programadas en 2019 era el Torneo Internacional y el domingo representando a Jujuy estaré en una prueba de nivel nacional. Entrenó todos los días siempre con la ayuda del concejal Rubén Rivarola que está muy comprometido con el deporte y tratando de mejorar para poder estar en el Mundial en 2020 si Dios quiere", agregando que "de lunes a viernes dejo todo en la pista atlética de Palpalá junto a mis entrenadores y kinesiólogo . Por el invierno hay días que se ponen duros para entrenar pero después me siento con mucha fuerza como hace mucho no me sentía. Agradezco a Palpalá, familia e hijos", selló. (Sebastián Castro)