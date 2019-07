Donan frutas y verduras a 6 mil personas carenciadas

El Banco de Alimentos de Jujuy provee de frutas y verduras a alrededor de 6.000 personas, en un 95% son niños, que van a unos 60 comedores y merenderos que están localizadas en San Salvador de Jujuy, Palpalá, El Carmen y Monterrico. También les donan a 26 comedores de escuelas de la Quebrada y Puna.

La sede del Banco de Alimentos de Perico abastecerá a 14 comedores y merenderos de esa localidad y de otras aledañas.

Recolectan más de 200 kilogramos por día, entre verduras y frutas, que las reparten en esas instituciones. Estos alimentos son donados por feriantes del Mercado de Abasto ubicado en el barrio Almirante Brown que cumplen un rol clave para que se pueda llevar a cabo este acto solidario.

Además, en Monterrico realizan ese mismo "rescate" de alimentos que dentro de poco se extenderá también a la localidad de Perico.

Al respecto, Cintia Vacaflores, presidente del Banco de Alimentos mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "el rescate de frutas y verduras es uno de los programas que tenemos. Estamos felices porque la semana que viene vamos a empezar con esta misma actividad en la feria de Perico y eso va a tener una gran repercusión porque ahí hay mucho excedente".

En ese lugar se abrirá otra sede de la institución que brindará esta ayuda a más comedores y merenderos que están ubicados en esa zona.

José Guanuco que cumple el rol de tesorero y logística, comentó que "la sede que se abrirá en Perico repartirá las donaciones por esa zona pero también se distribuirán en comedores del norte por la fundación ‘Warmi’ que los va a desecar para que se conserven. Siempre hay excedentes de alimentos y esos son los que serán repartidos por la fundación".

El Banco de Alimentos funciona lunes, miércoles y viernes y desde temprano inicia el "rescate" de frutas y verduras que luego pasan por el lavadero para que al mediodía, referentes de comedores y merenderos jujeños se lleven esos alimentos.

Ocho personas forman parte de la comisión directiva y hay voluntarios que colaboran a diario y que son integrantes, en su mayoría madres, de comedores y merenderos que reciben las donaciones.

Precisan donaciones de, principalmente, un vehículo para realizar los fletes desde la sede de la institución hasta los comedores que no siempre tienen el capital o el flete para transportar sus donaciones. Hacen un llamado a la solidaridad a aquellos que cuenten con un vehículo para transportar estos alimentos.

Poca ayuda empresarial

Desde el Banco de Alimentos resaltaron que es muy escasa la participación de las empresas en esta tarea solidaria, en especial, de las empresas alimenticias.

En relación a eso Vacaflores manifestó que "no hay tanta donación de empresas, no hay una conciencia de responsabilidad social. Dejan que se madure a tal punto de tirarlo o dejan que se venzan. Nosotros tampoco recibimos ninguna ayuda estatal".

Invitan a las empresas alimenticias o no a que se sumen a colaborar con la institución. Al igual que a voluntarios que quieran brindar su aporte.

El Banco de Alimentos está ubicado en calle 18 de Noviembre, 365 del barrio Almirante Brown, al lado del mercado. Trabajan lunes, miércoles y viernes de 9 a 12. El número para comunicarse es: 388- 154076362.

En promedio son aproximadamente 150 las personas, entre niños y adultos, que asisten a estas instituciones.

Feriantes solidarios

Esta tarea no se podría realizar sin que personas que poseen comercios en mercados donen las frutas y verduras.

En ese sentido, Vacaflores sostuvo que “los productores y los feriantes del mercado desde hace diez años que están ayudándonos permanentemente. Son los que contribuyen con esto, no solamente nos dan la merma que es la fruta y verdura que no se va a vender por exceso de oferta, falta de demanda o exceso de maduración, sino que también donan otras que pueden vender porque quieren ayudar a esta causa. Lo más importante son los feriantes”.

Remarcaron que absolutamente todos los comerciantes del mercado de Abasto y del de la localidad de Monterrico colaboran de forma permanente con la tarea del Banco de Alimentos. “Son muy generosos y son donadores anónimos”, añadió Guanuco.

“Esto se puede replicar en todos lados. Nosotros lo que hacemos es administrar todas estas donaciones y las contabilizamos. Les entregamos a todos de forma pareja para que no haya desigualdad ni nadie que abuse con lo que recibe. Rendimos cuenta a la Red Argentina del Banco de Alimentos para que todo sea seguro con un equipo responsable”, afirmó Vacaflores.

La presidente de la institución también indicó que al tener un contacto a diario con comedores y merenderos de la provincia notaron que en este último tiempo la demanda de personas que se acercan a ellos creció.

Al respecto comentó que “hay muchísimos y cada vez se crean más merenderos en barrios carenciados. Nuestro objetivo es contribuir con la eliminación del hambre y la malnutrición a través de las actividades que realizamos en la provincia”, dijo.