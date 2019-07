Preocupa la venta ilegal de medicamentos en Jujuy

Infringiendo la Ley provincial Nº 2795/69 que regula la actividad farmacéutica, aspirinas, analgésicos y antibióticos se pueden conseguir fácilmente sin receta en kioscos y almacenes de barrio.

Control Comercial decomisó remedios que se vendían de forma ilegal en el Mercado de Concentración y kioscos aledaños.

Desde el Consejo de Farmacéuticos de Jujuy buscan concientizar a los pacientes sobre los riesgos de consumir medicamentos que no cumplen con las condiciones pertinentes para su conservación y que en muchas ocasiones se encuentran vencidos, situación de la que es imposible percatarse cuando se compra en almacenes, ya que la venta es por unidad.

"Es un comercio en negro al que enfrentamos por la salud de la población", expresó la presidente del Consejo, Cristina Facsia.

"No podemos permitir que se vendan los medicamentos de forma ilegal porque todos tienen principios activos, por lo que tienen que conservarse dentro de una temperatura determinada, es decir que no pueden estar expuestos al sol ni pueden permanecer en un lugar húmedo", indicó al referirse a las condiciones en que se han encontrado medicamentos a la venta en kioscos y ferias de distintos puntos de la provincia.

Por su parte, la farmacéutica y tesorera de la institución, Fabiola Pereyra, destacó que "aquí no se trata de la competencia desleal sino de la conservación de la salud de la población y la conservación del medicamento para que éste llegue en correcto estado al paciente".

Ante el pedido del cumplimiento de dicha ley, las referentes del Consejo indicaron que las farmacias cumplen con toda la reglamentación que exige la misma y cuentan con la habilitación de Control Comercial y del Ministerio de Salud, garantizando el sistema de trazabilidad establecido.

En esta línea, comentaron que por el momento ya se encuentra conformado un equipo de trabajo integrado por el Consejo Farmacéutico, el Ministerio de Salud, el Departamento de Farmacia, Control Comercial y un representante de la comisión de Salud de la Legislatura de la provincia. "Nuestro objetivo es que así como en la ciudad capital, este trabajo conjunto en la lucha contra la venta ilegal de medicamentos se replique en el interior de la provincia", concluyó Cristina Facsia.

Los remedios genéricos

CONSEJO FARMACÉUTICO / FABIOLA PEREYRA Y CRISTINA FASCIA.

El comportamiento de los pacientes como consumidores ha cambiado con el paso del tiempo. Es que ante la inflación y el estancamiento de los haberes se hace cada vez más difícil costear los gastos de salud. Es ante esta situación que los jujeños no sólo buscan precios más económicos en productos de la canasta básica sino que también esta modalidad se trasladó a las farmacias.

Los pacientes ahora preguntan por marcas más económicas y también por los medicamentos comúnmente llamados genéricos (que vienen sin caja y sin prospecto).

“Tenemos que reconocer que el medicamento genérico le dio la posibilidad de comprar a personas que antes no tenían acceso al medicamento”, expresó la presidente del Consejo de Farmacéuticos de Jujuy, Cristina Fascia.

“Hay un grupo de la población que no puede comprar un medicamento de línea ética, pero que ahora sí pueden acceder a los genéricos que tienen un precio mucho menor”, destacó.

Por último, indicó que estos medicamentos resultan una buena opción en la economía del jujeño, pero que para poder saber cuál de todos tiene o no su versión en genérico es fundamental que los pacientes recurran a las farmacias debido a que es allí donde se les indicará cuál es el indicado, información que no recibirán en los almacenes.

Farmacias de barrio sin movimiento

Una realidad que se replica en muchas farmacias chicas de barrio es la baja en las ventas.

A los reiterados incrementos de precios que se aplican en los medicamentos, se le suma la venta ilegal en kioscos y almacenes.

Referentes del Consejo de Farmacéuticos informaron que ya son muchas las farmacias de barrio que deciden no hacer sus turnos y que al ser consultados porqué, responden: “Para qué, si el almacén de la esquina los saca de apuro a todos y la gente ya no entra a la farmacia”.

En este marco, expresaron que se trata de una situación que se convierte en un círculo vicioso.

Así, indicaron que actualmente las farmacias de barrio “están desoladas y se siente en ellas una ausencia total de pacientes”.

Y especificaron que hace mucho tiempo que en las farmacias ya no se venden Bayaspirinas ni Aspirinetas. “El movimiento que antes había ahora fue a parar a los kioscos y almacenes que se desconoce de dónde compran o consiguen los medicamentos”.

Por último, concluyeron que “si evitamos las ventas ilegales y fuera de horarios, las farmacias de turno van a funcionar como corresponde”.

El rol de los farmacéuticos

Las referentes del Consejo de Farmacéuticos de Jujuy explicaron el rol del farmacéutico en el sistema de salud y la importancia de recurrir y consultar con ellos antes de comprar un medicamento.

Indicaron que los farmacéuticos son el eslabón intermedio entre el médico y el paciente, y destacaron que son profesionales universitarios preparados para orientar e indicar correctamente a los pacientes para evitar intoxicaciones en caso de automedicación.

Así, la misión de la práctica farmacéutica es desarrollar, elaborar, conservar, dispensar, administrar y contribuir en la administración y seguimiento en el uso del medicamento, además de suministrar otros productos y servicios para el cuidado de la salud, ayudando a la sociedad a emplearlos de la forma adecuada.

Es por todo esto que subrayaron la importancia de adquirir los medicamentos en farmacias.

Según la OMS, los farmacéuticos son profesionales preparados para solucionar problemas menores y para derivar, por lo que están capacitados para hacer un prediagnóstico y derivar al especialista correspondiente.