Alumna de 16 años habló de embarazo adolescente en Parlamento Juvenil

Antonella Borneman de 16 años, alumna de cuarto año del Colegio Modelo Palpalá, abordó el embarazo adolescente en el Parlamento Juvenil y pidió que las autoridades locales tengan más participación dentro de esta problemática.

Hizo un ensayo para la materia de Lengua y Literatura, y de los temas disponibles que había para elegir, optó por investigar sobre embarazo adolescente. Luego, el Inadi evaluó y aprobó su trabajo para que pueda exponerlo en la Legislatura en el marco del Parlamento Juvenil.

Al respecto aseguró que “elegí este tema porque me interesa mucho la problemática que es una realidad de muchas adolescentes de hoy y es necesario que los que tienen poder lo vean desde el lado de la persona que sufre”.

Fueron a la Legislatura con más alumnos de otros establecimientos y expusieron sus temas, “fuimos diputados por un día. Había autoridades legislativas”, dijo.

Sobre su exposición mencionó que “en mi ensayo me pareció muy importante destacar que en todos los colegios debe haber educación sexual integral y que eso lo debe garantizar el Ministerio de Educación porque a pesar de que hay una ley vigente eso no se cumple. Tiene que tomar esa responsabilidad y esto tiene que haber en todos los establecimientos porque muchos chicos no saben cuándo cuidarse, las enfermedades, si sufren abuso, etc., por eso es tan importante”.

Siguió diciendo que “en caso de violaciones en menores, como dice la ley con respecto a la interrupción legal del embarazo que se cumpla. Que no pase lo que ocurrió hace poco con una nena que fue embarazada y que se respete sus derechos”.

También propuso que “haya más consejerías para mujeres en las escuelas y en los barrios que apoyen y nos acompañen porque eso es lo que necesitamos”.

Para finalizar agradeció a su profesora de lengua y a su madre que “me apoyan en esta lucha porque quiero seguir luchando contra esta problemática que involucra a las mujeres”, añadió.