¿Usas aplicaciones de "citas"? Estos son los errores más habituales

El uso de las dating apps ya es habitual en la sociedad. Sin embargo, los usuarios frecuentemente -por desconocimiento o ansiedad- pueden cometer errores que hacen que la experiencia no sea del todo satisfactoria.

Estos son los 5 de errores más comunes y recomendaciones para encontrar el amor online sin sobresaltos.

1. No leer las bios primero

La ansiedad no es una buena consejera. Si se navega a toda velocidad entre los diferentes perfiles, solo se llega a resultados apresurados que pueden esconder sorpresas que no buscamos. El resultado será saber poco y nada sobre la otra persona y terminar interactuando con alguien que no coincide con los gustos e intereses propios. “Si bien puede parecer un detalle menor, las bios dicen mucho sobre la persona. Es lo primero que se lee, la carta de presentación, así que se debe prestar atención e importancia a esto y tratar de, en pocas palabras, describir lo mejor de nosotros, sin caer en frases armadas o demasiado ‘marketineras’”, recomienda Federico Volinsky, CEO deBlindLove, la dating app que apela a la conexión profunda entre dos personas, donde las fotos de los candidatos están inicialmente desenfocadas, para invitar al misterio y al romance.



2. No contar con buenas formas de “romper el hielo”

El inicio de una conversación es tal como dice el refrán: “la primera impresión es la que cuenta”. Hay que asegurarse de romper el hielo de forma creativa. Un simple “Hola” no es suficiente: hay que encontrar una forma de conquistar desde las primeras palabras. Una buena idea puede ser preguntar qué está viendo en Netflix o cuál es su café favorito… y anotas para cuando sea el momento de agendar el primer encuentro.



3. Apresurarse para agendar una cita

“No es muy buena idea hablar pocos minutos y enseguida concertar una cita. Esto puede dar la pauta de que no se toma el tiempo para conocer quién está del otro lado, o de que se trate de un fanático de las primeras citas que no se involucra demasiado”, sostiene Volinsky. Siempre es mejor asegurarse de tener realmente ganas de conocer al otro en persona, y hablar con él o ella lo suficiente para asegurarnos de establecer una conexión más profunda.



4. No encontrarse en un lugar público para la primera cita

Este es uno de los errores más comunes y repetidos. “Siempre recomendamos a nuestros usuarios elegir lugares públicos para la primera cita por una cuestión de seguridad. Además, aconsejamos que compartan el punto de encuentro con algún amigo para saber donde están. Son cuestiones de prevención básicas que se sugieren ante cualquier encuentro con desconocidos.” recomienda Volinsky.



5. Rendirse después del primer intento

Si la primera cita no resultó lo que se esperaba, muchos pueden desilusionarse rápido. Lo cierto es que hay muchos usuarios y posibilidades de encontrar la media naranja, solo hay que ser paciente. Es entendible que los usuarios se sientan decepcionados si la primera vez no funcionó, pero eso no significa que las dating apps no funcionen o que “haya algo malo” en ellos. Como sucede con las relaciones tradicionales, a veces hay que esperar para obtener lo que se busca.



Estos son algunos de los consejos de los especialistas, que provienen de testimonios que brindan los usuarios, y tienen como objetivo usar las dating apps con responsabilidad para tener la mejor experiencia posible y estar cada vez más cerca de encontrar el amor online.