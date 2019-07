Jan Hurtado es nuevo refuerzo de Boca

La novela de Jan Hurtado tuvo final feliz para Boca y también para el venezolano, que fue quien inclinó la balanza a favor del Xeneize a pesar de tener una jugosa oferta del Genoa, que según informó Gimnasia de La Plata era incluso superior. Fueron 3.800.000 dólares los que desembolsó el club de la Ribera en una clara apuesta a futuro por un pibe de 19 años.

"No vamos a comparar al Genoa con Boca", dijo Hurtado en diálogo con Fox Sports. Luego, promedió "dar todo, con sacrificio y entrega", cada vez que le toque jugar. Diestro, centrodelantero por naturaleza, admitió que llegó al equipo de Gustavo Alfaro "para aprender" y que pude adaptarse a las necesidades del DT, teniendo en cuenta que de entrada correrá desde atrás con Darío Benedetto y Ramón Ábila.

"En Venezuela me gustaba el Deportivo Táchira y acá en Argentina me gustaba Boca. Veía en la Libertadores a Boca, siempre hablaba de Boca allá en Venezuela y soñaba con algún día jugar en la Bombonera", explicó. Ayer, luego de que se hiciera efectiva la firma del contrato, circularon en internet videos del jugador en la cancha del Xeneize que habrían sido grabados durante los meses en los que estuvo sancionado y no pudo jugar para Gimnasia.

"Los retos que te da Boca, la presión de la gente... es lindo. Es un equipo muy grande. Si tenés la posibilidad de ir a Europa después de haber jugar acá, vas con más confianza", aseveró. La cláusula de rescisión es de 20 millones, una de las más altas del plantel (la de Cristian Pavón es de 50, la de Agustín Almendra de 30 y la de Sebastián Villa, de 25).

🎙️ "Siempre seguí a #Boca desde Venezuela 🇻🇪 y soñaba con poder jugar algún día en la Bombonera"



📹 ¡Las primeras horas de Jan Hurtado en el club! ¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/gTbcBunocJ — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 12 de julio de 2019

Fuente: TyC sport