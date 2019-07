Continúa el paro de colectivos en Jujuy y podría extenderse hasta el fin de semana

Los jujeños viven una nueva jornada caótica en distintos puntos de la provincia, ya que se cumple el segundo día de paro en el transporte público y poder llegar a destino es cada vez más difícil.

Nicolás Abbet dejó en claro que van a esperar el llamado del ministro Sadir para reunirse, y en caso de no avanzar o que no haya el encuentro, el paro podría continuar. “Solicitamos para hoy una reunión con el ministro de Hacienda, Carlos Sadir, pero en el caso de que no se concrete o no nos den una respuesta favorable, el paro va a continuar durante el fin de semana”.

Por otro lado, el Secretario Gremial de UTA, adelantó que irán a la justicia por el tema de la conciliación obligatoria y por el tema del descuento del sueldo por los días no trabajados. “En el caso de que haya alguna sanción por parte de los empresarios por no acatar la conciliación obligatoria y nos quieran descontar parte del sueldo, vamos a concurrir a la justicia, ya que están violentando nuestros derechos”.

Las noticias no son las mejores para los usuarios del transporte público, ya que un nuevo paro durante el fin de semana complicaría aún más el poder desplazarse y llegar a tiempo a sus actividades u organizar planes de descanso.

Recordemos que desde ayer los jujeños viven el paro del transporte público en toda la provincia, y muchos deben moverse en transporte alternativo, pagando altas tarifas.