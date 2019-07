El análisis de Marcelo Herrera

Cada partido amistoso en pretemporada sirve para analizar, corregir y seguir creciendo. Por eso Marcelo Herrera, entrenador de Gimnasia y Esgrima, reconoció que quedó conforme después de medirse ante Atlético Tucumán.

El DT "albiceleste" manifestó: "Son partidos de preparación, ya lo dijimos en los partidos anteriores, contento de poder tener estos encuentros que a nosotros nos da fútbol, la posibilidad de poder corregir cosas que después van a ser importantes en el campeonato y sobre todas las cosas darle volumen de juego a los muchachos, así que conforme y contento porque hubo muy buenos rendimientos en el contexto que tiene que ver una pretemporada donde ya estamos con mucha carga y se notó mucho hoy".

Herrera reconoció que "debemos ajustar todo el tiempo, mucho, todo lo que es la parte de funcionamiento, tenemos que tratar de ser más protagonistas, me gustó el segundo tiempo del primer partido, mucho, pero esto es fútbol y uno sabe que hay pasajes donde debes soportar, tenes que controlar, atacar, hay de todo y me parece que esas fases se fueron dando, me gustó la predisposición que tienen todos los jugadores, están con el ánimo muy alto, con muchas ganas de competir para ganarse un lugar entre el once peor nosotros buscamos que todos sean protagonistas y cuando les toque jugar sepan que es lo que hacen", sostuvo.

A "Popeye" Herrera jugar con un rival de jerarquía como lo es el "decano" tucumano lo ayuda a ver como es el trabajo de sus dirigidos "es otra cosa, hubo otro nivel de jugadores de otra jerarquía, tienen otra disposición táctica, situaciones completamente distintas de juego y eso me pone contento porque estuvimos a la altura, los jugadores se desarrollaron de una manera óptima".

Por otor lado, se refirió a Gonzalo Castillejos, el delantero sumó minutos en el amistoso "con el ingreso de Gonzalo Castillejos en el segundo tiempo logramos tener mucha más presencia, no se olviden que los otros chicos son jugadores que van en crecimiento y no tienen por ahí la mirada de juego como la tiene Gonzalo, por eso lo fuimos a buscar para poder hacer una mixtura entre juventud y experiencia y logremos encontrar el fútbol que buscamos y queremos", subrayó al tiempo que opinó: "Nacional B es un torneo muy duro, me ocupa que todos estén preparados para que cuando los utilicemos puedan rendir bien".

Por último destacó: "Nosotros tenemos que enfocarnos en Gimnasia, ver que estamos haciendo bien, que estamos haciendo mal, analizarlo al partido y seguir corrigiendo y llegar al inicio del torneo de la mejor manera", finalizó el técnico del "lobo" jujeño en diálogo con El Tribuno de Jujuy.