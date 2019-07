"La gente quiere un país y una provincia funcionando, y Pymes fuerte"

Por Riad Quintar (H).

-¿Cómo viene la campaña en estos primeros días?

-Muy bien, contentos. Somos un grupo muy particular y especial, por lo que tenemos muchas expectativas para estas elecciones y vemos que la gente empieza a sumarse en esta cruzada. Siempre hemos estado en el Partido Justicialista, por eso la gente nos reconoce y sabe que tenemos conducta, lealtad y principios.

-¿Qué lo motivó a aceptar la precandidatura a diputado nacional?

-No me autoproclamé, sino que salió por un consenso de muchas personas, donde en principio había otro candidato para hacerse cargo del espacio. Después de varias charlas y reuniones, se propuso que sea yo el candidato y decidí aceptar. Ahora el esfuerzo es doble y con muchas ganas de construir y caminar la provincia.

-Viene recorriendo y caminando la provincia hace tiempo, ¿cuál es el reclamo o el pedido de la gente?

-La gente está muy mal, no llega a fin de mes, ya que tiene que priorizar entre pagar las facturas o poder comer, esto es muy triste y marca un presente muy complicado. La realidad es que ellos quieren un país y una provincia funcionando, con Pymes fuertes y trabajando para poder darse un lujo o poder tener una vida más tranquila, donde sus hijos también tengan oportunidades en un futuro cercano.

-Después de la buena elección de junio, ¿hubo alguna posibilidad de una lista de unidad en el Partido Justicialista?

-Cuando decidimos desde el espacio que represento que iba a ser candidato, empecé a llamar a todos los sectores para lograr una lista competitiva. Luego de varias charlas esto no se pudo lograr, pero sabemos que tenemos un reconocimiento, no solo de los peronistas, sino de varios lugares por nuestra preparación y nuestro compromiso con la sociedad.

-¿De qué manera tomaron la decisión de que una sola lista lleve la fórmula presidencial del Partido Justicialista en Jujuy?

-Es realmente muy ilógico, ya que no permite a la sociedad elegir libremente a los candidatos en igualdad de condiciones. No hay dudas que la dedocracia ya no sirve y seguramente esto va a traer repercusiones en la gente. Nosotros estamos de acuerdo con que haya cinco listas que compitan, pero después de las derrotas que sufrió el partido en estos años, no compartimos que una sola lista lleve los candidatos a presidente.

-Después de la conformación de las listas, ¿existió llamados desde la lista oficial para acompañar la misma?

-Las conversaciones siempre están, pero nosotros tenemos una convicción muy grande de poder competir y llevar nuestro proyecto adelante hasta las últimas consecuencias. Desde este espacio no queremos cargos o negociar nada, sino que queremos dar la lucha con convicciones y con el acompañamiento de la gente, que lo vemos día a día.

-Después de las Paso del 11 de agosto, ¿cómo sigue la vida política para su espacio?

-Nosotros estamos convencidos de que nos va a ir muy bien, ya que la gente nos conoce por nuestro trabajo y los peronistas saben que somos coherentes con los lineamientos del partido. De todas formas, luego de estas primarias, seguramente nos tendremos que juntar entre todos y discutir los principales temas que hoy afectan a los jujeños y trabajar para octubre.

-¿Qué propuestas llevaría a la Cámara de Diputados en caso de ser elegido? ---Nuestras propuestas giran en torno al trabajo y la producción, donde vemos que solamente nos dedicamos a seguir exportando materia prima. Por otro lado, tenemos una mirada desde hace 20 años con las Pymes, que representan el 70% del empleo en el país, por lo que vamos a trabajar fuerte en esto y asi podamos exportar no solo materia prima, sino que se puedan crear nuevas empresas en Jujuy y generar puestos genuinos de trabajos.

-Es un economista muy reconoci do en la provincia, ¿es difícil desempeñar o tomar un rol de político?

-Uno siempre hace política en todos los aspectos de su vida. Nosotros queremos hacer mucho hincapié en los jóvenes, puesto que muchos creen que la política solo es ejercida por el político y esto no es así. La política bien realizada es tan atrapante y motivante, por lo que invitamos a los más chicos a sumarse, discutir, aprender y que sepan que la política en serio tiene muchas satisfacciones personales y para la gente. Yo ocupé muchos cargos importantes en mi vida y ver que las cosas salen bien es muy motivante.

-Si bien viene trabajando hace mucho tiempo en distintos espacios públicos, pero en política es alguien nuevo, ¿es una ventaja o una desventaja? ---Es una ventaja, puesto que hay muchos jóvenes que hoy no encuentran un lugar donde trabajar y militar por un objetivo claro. Creemos que es necesario un recambio generacional en el PJ y nosotros nos apuntamos como los nuevos, donde estamos dispuestos a acompañar y guiar a las nuevas generaciones.

-¿Qué mensaje le daría al ciudadano que aún no definió su voto?

-Que analice, pregunte y vea quién tiene el mejor equipo y las mejores propuestas, además de saber quién es cada uno en la vida. Es necesario que sepa la capacidad y coherencia de cada uno, y que piense bien su voto.