Choferes de paro por tiempo indeterminado

Aseguraron que volverán a sus tareas cuando las empresas paguen toda la deuda, por lo que no habrá servicio hasta ese día.

Hoy se cumplirán tres días de paro de los choferes de colectivos. Ayer los trabajadores decidieron no acatar el llamado a conciliación obligatoria y prolongar la medida de fuerza por tiempo indeterminado. La condición para volver a sus tareas es que los 1.800 trabajadores cobren el sueldo de junio y el aguinaldo que les adeudan.

El conflicto entre los trabajadores del volante y las empresas no logró hasta anoche ninguna solución, por lo que los choferes continuarán hoy con la medida de fuerza iniciada el jueves. Según indicaron los delegados "hasta que todos cobren todo".

Esto significa que miles de usuarios que ya fueron afectados el jueves y viernes pasarán el fin de semana sin transporte urbano y tampoco de media distancia, viendo sus posibilidades limitadas de cumplir con obligaciones laborales y familiares.

La medida será total en el transporte urbano de pasajeros en la capital, mientras que en el transporte de media distancia será parcial. Algunas empresas que realizan recorridos en el Norte de la provincia habían reanudado anoche su actividad, mientras que Valles y Ramal no tenían servicios. Las de larga distancia funcionarán normalmente.

De esta forma, las largas filas que se observaron días pasados en las paradas de taxis compartidos se repetirán en el primer fin de semana de vacaciones de invierno y los turistas que tenían previsto realizar recorridos por la provincia a través del transporte de línea deberán reprogramar sus actividades.

"Hasta que se solucione"

Anoche, en la sede de UTA los delegados gremiales Cristian Ibáñez, Juan González, Facundo Costilla, Pedro Pereyra, Aldo Arraya, Alfredo Tastaca, Pablo Herrera y Marcelo Staudenmaier brindaron una conferencia en la que informaron que las asambleas definieron continuar con un paro por tiempo indeterminado. Pedro Pereyra, delegado de empresa El Urbano, explicó que "se detiene la actividad hasta que se solucione nuestra situación, ya que las empresas no cumplieron y lo peor de todo es que nos estamos por quedar sin obra social. Este es el último mes que el gremio se hace cargo de nuestra obra social", dijo.

Contradicción

En una clara contradicción con el titular del gremio, los delegados desmintieron las declaraciones de Sergio Lobo respecto al acatamiento o no del llamado a conciliación obligatoria. Lobo afirmó ante medios locales, que UTA acata el llamado a conciliación y que son los trabajadores los que no quieren prestar servicios. En tanto, los delegados gremiales en conferencia de prensa dijeron: "el gremio no acató en ningún momento la conciliación, nosotros estamos reclamando nuestro salario y tenemos el apoyo del gremio".

Respecto a si tienen temor a posibles sanciones o despidos de parte de las empresas como represalia a la medida de fuerza, los delegados gremiales indicaron: "no tenemos miedo, porque estamos unidos". Al mismo tiempo explicaron que aunque la situación es diferente en cada empresa, la medida solo se levantará cuando todos los trabajadores de todas las empresas cobren el total de lo adeudado y adelantaron que no recibirán pagos en cuotas.

Detallaron que "a los trabajadores de la empresa de Santa Ana se les debe sueldos y aguinaldo, la empresa Unión Bus depositó 18 mil pesos en concepto de adelanto de sueldo y la empresa Xibi Xibi pagó los sueldos pero debe el aguinaldo".

Descartaron la medida que proponen los usuarios a través de redes sociales de prestar servicios sin cobrar boletos, por ser "ilegal".

“Es netamente privado”

El Gobierno provincial indicó que el conflicto del transporte es “netamente privado”.

Así lo afirmó el ministro de Hacienda, Carlos Sadir, quien manifestó que se está cumpliendo con el pago del subsidio que le corresponde a la Provincia y que solo hay retrasos en el pago de fondos correspondiente al Begu y el abono docente.

El Gobierno provincial aclaró que el conflicto que mantiene el sector de transporte es “netamente privado”, vinculado al pago de haberes y aguinaldo que deben resolver empresarios y trabajadores.

Pese a ello, el ministro de Hacienda, Carlos Sadir, aclaró que se mantiene una instancia de diálogo entre ambos sectores para lograr un acuerdo.

Sadir explicó que se están cumpliendo “en tiempo y forma” con el pago del subsidio que le corresponde a la Provincia. También reconoció que un retraso “razonable” en el pago a las empresas de los fondos correspondientes al Begu y los abonos docentes, en el cual se está trabajando para que “estén al día”.

Para finalizar el ministro de Hacienda llamó a la reflexión a los empresarios del transporte y trabajadores para que levanten las medidas de fuerza, permitiendo que el servicio de colectivos sea normal y cese el perjuicio hacia los usuarios.

“El reclamo es contra las empresas”

Los delegados gremiales aclararon que el reclamo que realizan es contra la patronal y no contra el Gobierno.

“La situación que tengan los empresarios con el Gobierno es asunto de los empresarios con el Gobierno, nosotros estamos reclamando nuestros salarios a las empresas. Nosotros defendemos a los trabajadores y reclamamos a nuestro empleadores”, dijeron.

“No nos pagan ni el sueldo ni el aguinaldo, desde enero que venimos sufriendo esta situación. Es por eso que todos los trabajadores estamos unidos y la vamos a pelear hasta las ultimas consecuencias”.

Al mismo tiempo pidieron disculpas a los usuarios. “Pedimos mil disculpas porque sabemos que los perjudicados son los usuarios, pero vivimos una situación crítica. Venimos desde enero con esta situación y ya no podemos esperar que todos los meses nos depositen 5 mil o 10 mil pesos y que los aguinaldos se paguen en cuotas”, explicaron los choferes.

Quejas de usuarios

Los perjudicados con la medida se hicieron escuchar por redes sociales. “Perdí 3 días de trabajo, por culpa del paro y plata con la que debo comprar comida para mi familia. M...

especuladores”, indicó una usuaria.

“Empresarios y sindicalistas se llenan los bolsillos, ellos desvían los fondos y el usuario es el afectado”. “Los empresarios del transporte no pierden...los únicos rehenes somos los trabajadores, choferes, empleados públicos y privados”. “Deberíamos todos de salir y protestar por esta locura. No podemos seguir así”, son algunos de los comentarios que circulan en redes sociales.