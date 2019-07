Escasean la leche y la carne en merenderos y comedores

Esta situación afecta a cerca de 910 personas, entre chicos y adultos, que asisten a 6 instituciones.Para cocinar "Manitos Unidas" requiere $13.000 y "A Pulmón" $45.000 mensuales. Ambos no reciben ayuda estatal.

Merenderos y comedores que trabajan en la alimentación de niños de escasos recursos que viven en Palpalá y en la capital jujeña expresaron su inquietud y temor por la falta de carne y leche para sus comidas diarias remarcando las subas que hubo en ambos alimentos. Por esa razón hicieron un llamado a la solidaridad.

Entre ellas se encuentra el comedor "Manitos Unidas" que brinda un almuerzo para 100 personas cuatro veces a la semana y, a pesar de que se plantearon el objetivo de incorporar la carne tres veces semanales, les cuesta hacerlo porque no poseen el dinero suficiente.

En ese sentido, Silvia Herrera, referente de la institución, explicó que precisan mensualmente $8.000 para comprar solamente la carne que usan tres veces a la semana en el menú. Mientras que para la verdura gastan alrededor de $4.000 todos los meses. A eso le suman los gastos de gas que son de 700 pesos aproximadamente, el precio de la garrafa social es de $350 y ellos usan dos al mes.

Es decir, precisan en total unos 12.700 pesos por mes para los alimentos que ellos les brindan cuatro veces a la semana a casi 100 personas que en su mayoría son niños.

"El problema de la carne siempre fue el peor en el comedor, tenemos que poner entre las mamás para comprarla. Se nos complica mucho, cuesta demasiado y cada vez está más caro. Eso nos obliga a cocinar sin carne algunos días", mencionó Herrera.

También manifestó que "desde Desarrollo Social dijeron que nos iban a ayudar con mercadería seca pero nunca nos trajeron. Presentamos notas allí y no obtuvimos respuestas aún".

A fin de mes festejan el aniversario de la institución, para ello piden donaciones de juguetes, ropa y golosinas, además de la carne para el almuerzo. Para ayudarlos pueden comunicarse al 388- 154666056.

Por su parte, Belén Méndez de la copa de leche "Los Peques" aseguró que "le damos mucha leche, arroz con leche o leche chocolatada o mazamorra pero hace un mes que no estamos haciendo porque se acabó la leche y está muy cara. Se nos dificulta mucho conseguirla. Le estamos dando mate o anchi pero eso no es tan nutritivo, por eso queremos conseguir leche. Constantemente se suman chicos, todas las semanas aparecen más que retiran la merienda por eso es el pedido de que nos ayuden a poder darles a todos".

A la copa de leche asisten alrededor de 150 personas, entre chicos y grandes, pero no siempre van todos a buscar la merienda.

La misma está situada en el barrio Luca Arias de Alto Comedero, manzana P5 lote 28. Todos aquellos que quieran colaborar con ellos pueden hacerlo al 388-154698332.

También, el merendero "Trapitos" se encuentra en esa situación, "escasean los recursos para poder solventar la merienda que le damos a los chicos. Remarcamos el pedido de leche que es lo más caro que sale y apelamos a la solidaridad de la gente con mercadería en general. Nosotros contamos con muy pocos recursos por eso necesitamos ayuda con más intensidad ahora que antes porque hay más chicos que se acercan", dijo Bruno Torres, referente de esa institución.

Al merendero van cerca de 120 chicos y se los puede ayudar llamando al: 388- 154626223.

Cerca de 45 mil pesos mensuales para la merienda

Al merendero “A Pulmón” asisten 310 chicos y aproximadamente 90 adultos que concurren 3 veces a la semana en busca de la merienda. Preparan dos ollas de 80 litros, una de leche chocolatada o arroz con leche, o ambas, cuando pueden. Y otra de mate cocido. Para preparar estos alimentos precisan por día alrededor de unas 15 leches en polvo de 800 gramos, 5 kilos de cacao, 5 cajas de mate cocido, 5 kilos de azúcar y 5 kilos de arroz. Más el pan que consta en unos 30 kilos diarios. Todo eso cuesta 11.200 pesos semanales aseguró Delia Vargas, referente de la institución. Siendo por mes, un total de $44.800 lo que gastan. “A Pulmón” recibe muchas donaciones de empresas, comercios, artistas, ongs y otras instituciones que aportan lo suyo para que esa cantidad no recaiga solamente en los voluntarios del merendero.

Al respecto, Vargas remarcó que “estamos necesitando leche y cacao para hacer chocolate. Tengo té y mate, con eso estamos bien por ahora pero siempre nos falta la leche y el cacao que es lo principal para darle a los chicos. También necesitamos leña y calzado para los chicos. Todo lo que la gente nos quiera donar”.

Los precios que se registran con respecto a la leche líquida por litro van entre los 50 y 75 pesos, y en polvo cuesta alrededor de $250 y $400 los 800 gramos. La carne cuesta alrededor de 200 pesos el corte más barato.

“Siempre tratamos de hacer arroz con leche y té o chocolatada. Siempre trato de hacerle leche, que es muy importante por eso siempre estamos pidiendo. De los tres días de merienda siempre queremos darles algo preparado con leche pero no siempre se puede, aunque la gente nos dona mucho”, añadió. Los que quieran ayudar pueden hacerlo dirigiéndose a la institución ubicada en calle Puerto Argentino, Manzana AP1 Lote 26. O comunicándose al número: 388-155018949. Ivana Tolaba del comedor “Rinconcito de los Peques” del barrio San José, Palpalá, explicó que ellos que cocinan tres veces a la semana para cerca de 80 personas, entre niños y adultos, gastan diariamente 1.600 pesos. Lo que mensualmente equivale a más de 19 mil pesos. También reciben muchas donaciones de empresas y comercios pero no perciben ningún beneficio estatal. Entre los que ayudan a la institución se encuentra el Banco de Alimentos que los provee de verduras. “Este es el tercer año que pedimos ayuda al Ministerio de Desarrollo Humano pero hasta ahora no recibimos respuesta. Sí nos ayuda el puesto de salud del barrio con asistentes sociales, agente sanitario y nutricionista que nos visitan”, afirmó Tolaba. Para ayudarlos, el número de contacto es: 388-155867555.