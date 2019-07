Jujuy, entre provincias con menor tasa de femicidios

La provincia registró, en estos primeros seis meses del año, una tasa promedio de 0,5 por ciento de femicidios cada 100.000 mujeres, mujeres trans y travestis. Jujuy se encuentra en el octavo lugar en Argentina respecto a las provincias con menor tasa del país.

Las que tienen menor tasa son San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego con 0; Santiago y la Caba con 0,2; Salta, Entre Ríos y Santa Fe con 0,3. Luego sigue Jujuy, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y San Juan con 0,5.

Mientras que las más complicadas son Chubut con 1,97; Chaco con 1,65, Catamarca con 1,45 y Formosa con 1,3.

Estos datos que son alentadores en Jujuy pero que están dentro de una problemática que no deja de ser alarmante fueron registrados por un relevamiento realizado por el observatorio "Mumalá" (Mujeres, Disidencias y Derechos) que se realiza a partir de medios gráficos y digitales de todo el país.

El informe registró que en Argentina desde el 1 de enero al 30 de junio de 2019 hubo 132 femicidios. Eso se traduce en que una mujer fue asesinada cada 33 horas como consecuencia de la violencia de género.

La tasa semestral de la provincia es mucho más baja respecto a otros años, según este mismo observatorio, en los primeros seis meses del 2016 fue de 2,68 y en 2017 de 2,12.

Al respecto, Giovana Martínez referente de "Mumalá" en Jujuy, mencionó que "aún faltan resolver muchos eslabones que son previos a un femicidio, que sabemos es el final de toda una serie de violencias, es la punta del iceberg. Por ejemplo, todavía hay problemas con que te tomen denuncias en todas las comisarías o que el juzgado especializado no reciba directamente a las víctimas. Tampoco hubo más construcciones de hogares transitorios ni políticas destinadas a prevención y erradicación de la violencia".

Siguió diciendo que "los tiempos de la Justicia sigan siendo diferentes y contraproducentes con la realidad de las mujeres que atraviesan una situación de violencia y la inmediatez que se requiere en determinadas situaciones. De hecho hubo recortes en el presupuesto destinado a estas políticas de género y recortes en el personal de la Dirección de Paridad de Género de la provincia de Jujuy".

Más datos del informe

De los 132 femicidios, 122 fueron directos, 8 vinculados de mujeres y niñas, 9 vinculados de hombres y niños, 3 trans/travesticidio y 19 casos en proceso de investigación (esperando autopsia y peritajes).

Con respecto al vínculo con el femicida, la pareja fue en un 42%, la expareja en un 26%, conocidos un 16%, familiar 10%, desconocidos 5% y sin datos 1%.

La modalidad fue con arma de fuego en un 28%, arma blanca 28%, a golpes 16%, asfixiada 14%, quemada 8% y otros 6%.

El lugar físico del hecho fue en la mayoría de los casos en la vivienda de la víctima, en la casa que compartía con el femicida y en la vía pública. Sobre la edad de la víctima trascendió que el 46% tenía entre 19 y 40 años. El 16% de mujeres víctimas había denunciado a su agresor. El 22% de los agresores se suicidó y el 8% de los femicidas pertenecía a alguna fuerza de seguridad.

Investigación sobre “violencias ocultas”

El informe de “Mumalá” también arrojó que 105 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin su madre.

Sobre los datos que brindó el informe de “Mumalá”, Marcia Baranosky, presidente de la fundación “Siglo XXI” que trabaja de forma intensa en nuestra provincia por la problemática de violencia de género, opinó que “estos datos no son un cuadro de honor, al contrario, la violencia sigue existiendo y el machismo en Jujuy está a la orden del día”.

“Que haya menos muertes en Jujuy no quiere decir que ya no exista la violencia, hay violencias ocultas. Hay muchos hechos que no se registran, las mujeres no denuncian, la Policía sigue siendo ineficiente, y otras cuestiones”, remarcó.

En ese sentido, sostuvo que están emprendiendo un proyecto que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea. El mismo, ya tuvo su primera parte en San Pedro y ahora realizarán la segunda.

Se llama “Cerrando Brechas II”, y uno de sus principales objetivos está puesto sobre los obstáculos que tienen las mujeres para acceder a la Justicia, información que recabaron tras una investigación. “Las mujeres no creen en la Justicia que está instalada en Jujuy, la Justicia no las ayuda, dicen. Aunque debo hacer una salvedad con una jueza de género de San Pedro que nos convocó y trabaja en esta problemática”, agregó.

Al respecto afirmó que “vamos a trabajar sobre violencias ocultas, porque el femicidio es la expresión más violenta pero en el camino hay muchas violencias que en Jujuy nadie las trata y las políticas públicas no las asumen. Una de las más serias es la violencia obstétrica y la que padecen las mujeres migrantes, esas dos cuestiones vamos a investigar”.

Por último manifestó que “los principales obstáculos son los trámites, las idas y vueltas. Y eso cuesta vidas porque en ese lapso las matan. Un caso importante fue el de Nahir Mamaní que fue con una cuchillada y le dieron turno para dos meses, y en ese tiempo la mataron. No son suposiciones, las mujeres dicen que ese es un serio obstáculo”.

En San Pedro se pudo dejar instalada una incipiente articulación entre las organizaciones de mujeres que sostienen a las que sufren violencia y los organismos públicos.