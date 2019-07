La Justicia detuvo al karateca que asesinó a golpes a un taxista en La Plata

Esteban González Zablocki, acusado de asesinar a golpes de puño al taxista Jorge Gómez (52) en La Plata, quedó detenido en la DDI de La Plata tras presentarse ante la Fiscalía del doctor Juan Menucci y negarse a declarar.

"Vinimos a cumplir un acto procesal en virtud de la muerte del señor Gómez. Sorpresivamente el juez (Juan Pablo Massi) notifica a la Fiscalía respecto del efecto suspensivo y mandó a efectivizar la detención. Nuestro defendido quedó detenido", expresó Gabriel Mendi, abogado de González Zablocki en declaraciones a los medios.

"Vamos a plantear los recursos que creemos convenientes como para que la Cámara revise una resolución que, sin haber sido peticionada por la Fiscalía, de oficio el juez de Garantías tomó. El juez había dicho eso ayer y hoy lo cambió", agregó Mendi.

Luis María Villada, co-defensor de González Zablocki, declaró: "Lo sustentó en el cambio de carátula. Pero no era ni más ni menos que lo que tenía (el juez Massi) ayer para la defensa. Vamos a plantear los recursos necesarios para mejorar la situación de nuestro defendido, que se prestó al acto de la declaración pero se negó a declarar".

Antes de la detención, el juez Massi sostuvo que "la defensa presentó un pedido eximición de prisión y debemos respetar el orden jurídico conforme marca el código procesal de nuestra provincia. El fiscal va a recibir a las 18 a González y luego decidirá qué hacer". "Puede aprehenderlo 24 horas o solicitarme un nuevo pedido de detención", explicó Massi.

"¿Por qué debería estar detenido?", había preguntado el magistrado tras una consulta de este medio. El hombre fue liberado por primera vez el viernes por la tarde, casi a la misma hora en la que se confirmaba la muerte de Gómez. Finalmente, tras la presentación ante el fiscal, González Zablocki quedó detenido el sábado por la tarde.

"Está consternado. Se lo ve abatido y emocionalmente muy debilitado. Todos estamos sorprendidos porque quizá era algo que estaba en carpeta pero no se esperaba para este momento", indicó Villada.

El letrado relató que el hombre de 27 años "estuvo todo este tiempo en su casa". También narró que la noche que pasó en la DDI de La Plata "sintió los temores que cualquier persona tiene cuando está alojado por primera vez en una penitenciaria".

"No tengo acreditado que tenga conocimiento de artes marciales. Por lo menos de boca de él no lo tengo y no tengo posibilidad de certificarlo", completó Villada.