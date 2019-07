"El porcentaje de recuperación en Alcohólicos Anónimos es muy alto"

¿Qué es y cómo trabaja Alcohólicos Anónimos?

Alcohólicos Anónimos (AA) es una comunidad de hombres y mujeres que se reúnen para otorgarse fortaleza, esperanza y recuperación del alcoholismo. Es un servicio gratuito y anónimo. El alcoholismo es una enfermedad designada así por la OMS y AA toma el mismo concepto según el cual el alcoholismo no es un vicio, no es un desvío moral, no son degenerados los que consumen alcohol, sino que es una enfermedad, lenta, progresiva y en algunos casos mortal, una enfermedad crónica porque dura toda la vida ya que en la dependencia alcohólica hay recuperación, pero no hay cura. En todo el país, hay 767 grupos de AA que operan distribuidos en numerosas localidades. AA es una entidad que no brinda ni asistencia ni prevención, porque no es de carácter profesional. Cuando una persona llega a AA se encuentra con un grupo de personas que vivió lo mismo; les convidan un café, un mate, y después de la primera reunión se busca darle contención haciéndolo sentir importante, cobijándolo como ser humano, y ese es el milagro de AA.

¿En qué consiste el tratamiento de AA y cuán efectivo es?

Quienes llegan a AA primero responden un test de 12 preguntas, si hay más de 4 respuestas afirmativas se considera que la persona podría tener problemas con el alcohol. Lo que diferencia a AA de otras instituciones u organismos es que nadie puede definir a la otra persona como alcohólica, aunque haya un médico dentro del grupo. Entre los participantes se va generando un vínculo de padrinos y ahijados y eso permite que haya una relación permanente de contención entre ellos, especialmente en los momentos más críticos, predispuestos las 24 horas. Si bien en AA no se dan indicaciones terapéuticas, si la persona quiere ir al médico o al psiquiatra, no hay problema porque el grupo no se mete en la vida privada. Los que acuden a AA hacen 12 promesas y generalmente acaban cumpliéndolas, los que permanecen en el grupo y hacen lo que los compañeros les sugieren es muy factible que se queden y salgan adelante, el porcentaje de recuperación en Alcohólicos Anónimos es muy alto. Los que permanecen en los grupos de AA tapan la botella y no consumen, mantienen un estado de sobriedad, e incluso si tienen problemas con otro tipo de drogas, el mismo programa les sirve para dejarlas. Empiezan a recomponer su vida y a trabajar sus defectos de carácter.

¿En qué momento o qué síntomas indican que el consumo de alcohol se transformó en una enfermedad?

Esta es una enfermedad que tiene 4 etapas. La primera es de "Experimentación", que es el primer vínculo que tiene la persona consumidora con el alcohol, ahí se establece un vínculo que se denomina de "Luna de miel" porque es cuando está todo bien, es todo perfecto, placentero; es decir tanto en la experimentación como en el uso, el consumo no tiene síntomas, de hecho, hay personas que toda la vida toman alcohol ocasionalmente y nunca llegan a desarrollar el alcoholismo. Después de estas dos primeras etapas se da una tercera que es el abuso de esta sustancia y es ahí donde ya se trata de una enfermedad declarada. Hay una delgadísima línea entre el "uso" y el "abuso" del alcohol, cuando hay abuso empiezan a haber problemas orgánicos, psíquicos, la persona se olvida de las cosas, hay un enlentecimiento en la forma de pensar, gastan su sueldo en alcohol, la persona se borra de la familia, se aísla. Y una vez que se pasa del uso al abuso, ya no hay vuelta atrás, cuando una persona se diagnostica como alcohólica, lo es hoy y para toda la vida, porque el miedo de caer nuevamente está latente. Finalmente, después del abuso hay una cuarta etapa que es la de la "Dependencia" que se caracteriza por: síndrome de abstinencia que se da cuando la persona no tiene tóxico en el organismo y que incluye palpitaciones, sudoración, irritabilidad, insomnio, angustia; otra característica es el síndrome de tolerancia a partir de la cual la persona necesita consumir más cantidad, o más veces a la semana, la vida circula en torno a la botella; la compulsión que es la obsesión por conseguir la bebida, no importa nada más, hay una desesperación por el químico, y finalmente la impulsión que es la agresividad o violencia a la que llega una persona bajo los efectos del alcohol.

¿En qué etapa de la enfermedad llegan mayormente las personas a AA?

Pueden llegar en cualquiera de las cuatro, pero habitualmente lo hacen cuando ya están en una etapa de abuso o dependencia.

¿Cuáles son las edades en las que se da con mayor frecuencia el consumo?

La edad promedio de iniciación del consumo de alcohol en el país es 14 años, aunque hay casos de chicos de 9 años que ya están consumiendo. A AA llegan jóvenes de 14 o 16 años hasta gente de 80; la franja etaria que tiene mayor problema en la ingesta es de 25 a 35 años porque son quienes tienen resabio de la adolescencia tardía.

¿En qué medida se da la dependencia alcohólica en mujeres?

Hoy en día, de la totalidad de las personas que asisten a AA, cerca del 60% son hombres y 40% mujeres, es decir que está bastante equiparado, lo que no pasaba antes ya que era una enfermedad mucho más ligada a la fiesta, el disfrute, el desenfreno, pero hoy la dependencia alcohólica es la más democrática de todas las enfermedades porque no perdona clase social, partido político, condición sexual, color de piel, militancia política. En el caso de las mujeres es peor porque con la mitad de la ingesta logran estados de embriaguez muy fácilmente, ya que en su cuerpo se fija mucho más rápido y se absorbe de una manera mayor y con la mitad de dosis produce situaciones complejas mucho más que en el hombre, además de la degradación que ocurre y el peligro que esto conlleva ya que llegan a perder su conciencia, su dignidad.

¿La situación social y económica que atraviesa el país influye en el consumo? ¿Se ve un consumo creciente en relación a años anteriores?

La persona que se inclina al consumo generalmente lo hace en una situación de crisis. Mayormente las crisis se dan internamente, el paso de la pubertad a la adultez es un cambio muy fuerte en el que el púber tiene que hacer duelos, en ese contexto a veces el alcohol sustituye parte del afecto que uno demanda en esa circunstancia y no tiene, o le permite disfrazar algún trastorno de ansiedad o inseguridad. Esto también se da en el paso de la adultez a la senectud o cuando muere la pareja, y estas crisis internas pueden estar favorecidas o no por las crisis sociales, el contexto influye mucho, la desocupación, la miseria extrema, los nuevos tipos de familia monoparentales. Las crisis etarias, más las crisis sociales incrementan el consumo.

¿El creciente consumo de alcohol tiene que ver con la legalidad de esa sustancia?

Hay drogas legales como los psicofármacos, el alcohol, y hay otras drogas que son ilegales, pero en realidad el acceso a la bebida es totalmente común. Igualmente, AA no es una liga antialcohólica, no se opone a la industria de elaboración de vinos, cervezas o licores, no es una liga prohibitiva, es solo para la recuperación de alguien que consideras que tiene un problema con el alcohol.