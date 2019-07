Formarse lo llevó a España y a México pero aspira a volver

Con la intención de especializarse el administrador de empresas jujeño Mariano Merubia se mudó a España para cursar su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid desde hace tres años. Sin embargo, no pierde la esperanza de volver para aportar a la provincia a través de su trabajo y hacer una devolución por la formación recibida.

En 2016, se fue a España luego de obtener una beca de la Fundación Carolina que tenía vínculo con la Universidad Nacional de Jujuy, para un programa de doctorado en Administración de Empresas.

Lleva el tercer año de cursado del doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, sin embargo, vuelve a Jujuy por pocos meses para dar clases como docente en la Unju; y en la Católica de Salta. Creó y cuenta en Argentina con Global Consultora Empresarial. Sin embargo, es su segunda experiencia fuera del país, ya que entre 2008 y 2010 se fue a la Universidad Autónoma de Nuevo León (México) para cursar una maestría en Negocios Internacionales.

"Cambios sí hay, que dejás todo y empezás en otro lado, pero quizás no fue tan fuerte como la otra vez que me fui, que no sabía qué era, y ahora lo tomé con más tranquilidad en España, trato de estar en Jujuy para pasar Navidad", explicó Mariano.

En España le fue más fácil adaptarse a la vida por los horarios de las comidas, a diferencia de México que se rige por un horario diferente similar a Estados Unidos que se almuerza a las seis de la tarde y la noche culmina a las diez. En tanto, los españoles tienen muchas cosas en común, el mismo tipo de comidas y se puede circular hasta tarde.

RECORRIDO / EN LA PLAZA ESPAÑA DE SEVILLA.Si bien culturalmente fue más fácil insertarse en España, no puede dejar de comparar con su anterior experiencia en México, ya que a los mexicanos los considera mucho más cálidos ya que le significó hacer vínculos que aún conserva de su maestría y los visita o recibe. Y es que considera que el europeo no es tan cálido, sin embargo, pudo hacer algunos, e inclusive cuenta con un colega jujeño que también vive en esa ciudad y con quien se suele reunir.

En Europa, encontró que la gente es seria, que si dicen tal hora lo es, y al tomar un compromiso, "no está el tema de las avivadas, aquí las cosas funcionan mejor, dentro de ellos no está eso de hacer trampa, eso me gusta porque los latinos siempre pensamos en buscar ventajas de la situación", explicó.

En materia de afectos, fue más complicada su incursión por ambos países. "He perdido parejas por hacer esto. No estoy de novio ni acá ni allá, hasta que termine voy a estar enfocado en el estudio, y una vez que termine ya se verá", afirmó.

En Jujuy, cuenta con una amplia familia, aunque uno de sus 4 hermanos vive en Buenos Aires, dos hermanas están en la provincia junto a sus padres, 18 primos y tíos.

Quiere volver

Merubia, de 39 años, pasó su niñez y la primaria en Palpalá donde nació en la escuela “Víctor Mercante”, la secundaria en el Colegio del Salvador, y en la carrera de Licenciatura en Administración la cursó en la Facultad de Ciencias Económicas, en la Universidad Nacional de Jujuy.

Sin embargo, aseguró que por ahora no tiene decidido seguir viviendo en Europa ya que su inquietud pasa por poder volver a la provincia. “Pienso que se puede hacer mucho en Jujuy desde la Facultad, desde las consultoras, de la actividad profesional independiente, tratar de ayudar un poco al desarrollo del país y la provincia”, comentó Merubia.

Con la mirada desde lejos, y a la hora de analizar un poco la realidad del país consideró: “Obviamente que afuera, acá en España se vive mejor. Tenés mejor calidad de vida, hay otras cosas que te da el hecho de sólo estar acá que no lo tenés en Argentina, por ejemplo que podés salir hasta tarde, estás seguro, el transporte público funciona bien, sabés exactamente a qué hora pasa el colectivo y llegás, el metro, puedo estar a las 3 de la mañana en el centro sin ningún tipo de problemas”, comentó.

Sin embargo, explicó que Jujuy no le parece aún peligrosa, y notó un crecimiento pese a que la situación está complicada, la inflación, el aumento de precios, la gente que no tiene dinero y no le alcanza, pero confía en que se saldrá de esta situación y que cada uno debe aportar desde donde esté.

“Tengo confianza en mi país, mi idea es volver a Jujuy, no sé si se dé. Llegado el momento si no se da bueno, pero pienso que lo bueno es estar ahí y ayudar en Jujuy”, afirmó Merubia.