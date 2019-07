Universitario igualó ante Lavalle en el "Tejerina"

Fue uno a uno en un partido bastante discreto que no tuvo un claro dominador. Así los de la Unju no pueden salir del fondo de la tabla.

Totalmente discreto. El partido que protagonizaron ayer Universitario y Lavalle en el "Fausto Tejerina" tuvo un trámite sin demasiadas emociones, más allá de los dos goles que se produjeron en el empate 1 a 1 entre ambos equipos.

Las instituciones de la Liga Jujeña chocaron en el estadio de Gorriti y se repartieron unidades en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura "Washington Cruz".

El comienzo del duelo futbolístico fue parejo. Antes del cuarto de hora inicial fueron los arqueros los que trabajaron para que no se rompa el cero en el marcador.

El resultado parcial se modificó cuando a los 20 minutos el jugador de Universitario Diego "Chino" Escalier venció la resistencia del golero rival y puso el 1 a 0.

Promediando la primera etapa el encuentro continuó siendo equilibrado pese a la ventaja que habían tomado los de la Unju dirigidos tácticamente por Jorge "Bachi" Fernández.

El árbitro del partido, Alejandro Mena, de buen trabajo en la tarde de ayer, sancionó penal. Pena máxima que Silva se encargó de convertir en empate sobre los 32' para irse al descanso con el marcador 1 a 1.

En el complemento del encuentro jugado en el reducto del "diablo" una vez más el desarrollo del juego marcó una paridad absoluta. Ninguno de los dos equipos armó jugadas de peligro por varios minutos.

A los 19' se rompió la monotonía que presentaba el segundo período cuando Iñigo desperdició una ocasión de gol en un mano a mano.

La lucidez en los creativos de ambos combinados siguió faltando, es por eso que lo último que se pudo destacar de un partido que rozó lo flojo fue la expulsión de Ventecol que por juego brusco dejó al "general" con 10 jugadores en el campo de juego.

De esta manera decretado el empate Universitario continúa último.

Victoria “pionera”

Alto Juniors venció por la mínima diferencia a Sportivo Palermo en el duelo disputado ayer en el estadio “La Tablada”, por la fecha 19 del Torneo Apertura “Washington Cruz”. Pablo Sumbaino fue el autor del único tanto de la tarde.

El equipo “pionero” cosechó una victoria más que importante.

El primer tiempo tuvo mucha lucha y poco juego, como si el viento frío hubiera opacado y congelado las ideas futbolísticas en líneas generales.

Luego de un par de minutos de impresión y llegando a la media hora de juego, el “pionero” se encontró con el gol. Tras un pelotazo al área rival, Barro asistió de cabeza a Sumbaino dejándolo solo cara a cara con el guardameta quien solo hizo vista al remate del “10” visitante.

A partir de ahí, el encuentro cayó rotundamente puesto que no se vieron jugadas en concreto debido a que ninguno de los equipos llegó con tanto peligro. Así fue que se cerró el telón del primer acto en el famoso estadio de la avenida Córdoba.

La segunda parte fue un calco porque la lucha siguió sin tregua por la posesión del esférico, la falta de calidad fue suplida por despliegue físico por doquier.

Palermo puso gente fresca para darle más dinámica a los ataques y oxigeno al medio campo pero la jugada no resultó ser buena ya que la defensa “pionera” se convirtió en una muralla con Bustamente y Alejo.

En el epílogo del cotejo, Alto Juniors pudo liquidar el pleito pero le faltó profundizar las contraataques, no obstante se quedó con la victoria.

Partidos para hoy

Esta tarde desde las 16.15 habrá dos partidos por el Torneo Apertura de la Liga Jujeña de Fútbol.

En “La Tablada”, jugarán Cuyaya ante Gimnasia y Esgrima con el arbitraje de Jesús Montenegro.

En Perico, en el “Plinio Zabala” jugarán Talleres ante Atlético Palpalá. El “expreso” quiere seguir escalando en las posiciones.