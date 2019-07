Cuarto día de paro de los chóferes de la UTA

VIOLENCIA / EL COLECTIVO APEDREADO CUANDO INTENTABA CUMPLIR SU RECORRIDO EL CARMEN-SAN SALVADOR DE JUJUY.

Sin acuerdo, choferes cumplen hoy el cuarto día de paro.

Los colectivos de larga distancia prestan servicio con normalidad desde la madrugada del sábado pasado.

Tras una jornada en la que no hubo novedades de acercamiento entre las empresas y los trabajadores los usuarios estarán un día más sin servicio de transporte urbano.

Los delegados de la UTA indicaron que sin avances en la cancelación del sueldo y aguinaldo en su totalidad la medida de fuerza del paro indeterminado se sostiene en la jornada de hoy y esperan que mañana lunes haya reuniones en las que puedan surgir consensos.

Desde el municipio indicaron que el día viernes enviaron apercibimientos a las empresas anunciando las sanciones que corresponden en caso de incumplimiento de los servicios que están normados en los pliegos de licitación. Explicaron que de forma escalonada deben aplicar sanciones que en principio sería multas económicas y como última instancia la caducidad de las líneas que habilitaría a los empresarios a despedir a los trabajadores.

Desde el lado de los empresarios, Rodolfo Severich indicó que ayer no hubo avances en la negociación con los trabajadores y desestimó una solución en la jornada de hoy y aseguró que mañana habrá nuevas reuniones en las que se espera alcanzar algunos acuerdos.

Desde el Ministerio de Trabajo, el titular de la cartera Jorge Cabana Fusz, dijo que los funcionarios del Gobierno provincial tuvieron una reunión el sábado por la mañana para analizar la situación y remarcó que es un conflicto entre privados y que el Gobierno de la Provincia está prácticamente "al día" con el pago de los subsidios. "Lo que se adeuda es muy poco y está dentro del acuerdo de pago por partes que se hizo con algunas empresas de los fondos correspondientes al Begu y los abonos docentes", además aseguró que "es muy poco" y que no es determinante de ninguna forma sobre la posibilidad de encontrar "la solución al conflicto".

Ataques a colectivos

En horas de la mañana de la víspera, se supo que hubo algunos incidentes entre los choferes que prestaron servicio con destino hacia localidades del Norte de la provincia.

Hubo denuncias de un ataque a pedradas a un colectivo que partía hacia el Norte. La empresa deslizó que el hecho podría estar vinculado al gremio de la UTA.

Se trata del interno 146 de la empresa El Quiaqueño que, pese al paro, se disponía a prestar servicio y fue el blanco de los ataques.

Según trascendió, el interno 146 de la mencionada empresa se disponía a realizar un viaje con destino al Norte provincial cuando a la altura de la casilla de información turística fue atacado con piedras arrojadas por presuntos afiliados a UTA. Cabe mencionar que el colectivo se encontraba trasladando a pasajeros, entre ellos turistas y particulares, que viajaban hacia los distintos atractivos de la Quebrada y Puna jujeña que vivieron momentos de mucha tensión. Hechos similares habrían ocurrido en cercanías a la terminal.

Otro caso fue denunciado por la empresa San Cayetano. Un colectivo que realiza el recorrido El Carmen-San Salvador sufrió el ataque a pedradas cuando retornaba desde El Carmen cerca de las 5 de la mañana y se detuvo en el cruce Los Alisos a levantar una pasajera que esperaba con un niño en brazos, momento en el que fue atacado por 5 personas que con garrotes golpearon los vidrios laterales de la unidad. Tras el violento episodio el chofer continuó su recorrido y cuando transitaba por el puente Lavalle fue nuevamente atacado a pedradas por dos personas que transitaban en moto. Situación que hizo desistir al trabajador de continuar con su labor y retornó al taller de la empresa a dejar la unidad.

Usuarios sin respuestas

En tanto los usuarios hicieron escuchar su malestar en las redes sociales en el tercer día sin servicio.

Fabián Cruz indicó que "las empresas son privadas. Podrían tomar medidas contra la empresa y no perjudicar a la gente". Pablo Emanuel Vergara dijo que "parece que la única forma de protesta que conocen es simplemente no trabajar y perjudicar al resto". Pau Fabián indicó: "¿Y los que vivimos en barrios y trabajamos dignamente en el centro cómo hacemos para llegar?". Mariel Mamaní dijo que "la culpa es del empleador, no del pueblo".

También hubo comentarios de apoyo a la medida de fuerza de los choferes.

Algunas empresas que prestan servicio desde la capital hacia el Norte intentaban ayer cumplir con sus recorridos pese a los incidentes.

“El transporte urbano es un derecho”, dijo Aguiar

SIN SOLUCIÓN / LOS USUARIOS CONTINÚAN SIN EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO.

El presidente del Concejo Deliberante capitalino, Lisandro Aguiar, se expresó en torno a la quita de servicios que realizan las empresas de colectivos desde el jueves y por tiempo indefinido.

En este marco destacó que “desde la UTA decidieron unilateralmente continuar con un paro que perjudica a cientos de vecinos de nuestra ciudad, coartando la libertad de traslado y del normal desenvolvimiento del ritmo de nuestra ciudad”, destacó.

Asimismo, destacó la necesidad de una pronta solución, atendiendo a la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia, “máxime si sabemos que empresas como El Urbano, San Jorge y Xibi-Xibi ya pagaron la totalidad de los sueldos adeudados y que hasta la fecha ningún jujeño percibió el aguinaldo, consideramos que continuar con esta medida no hace más que llevar a los vecinos una problemática de índole privada empresarial, donde los diferentes órganos estatales tenemos responsabilidades que se están cumpliendo para resolver esta situación”.

Cabe destacar que desde inicio de año el Gobierno provincial asumió un subsidio mensual para todas las empresas y el municipio absorbe el Begu (Boleto Estudiantil Gratuito y Universal).

Finalmente exhortó a la UTA a deponer esta actitud y sentarse a dialogar en el marco de la conciliación.