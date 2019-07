Torturan y queman animales en La Quiaca

Reiterados casos de graves maltratos y asesinatos de animales preocupa a la comunidad de La Quiaca. Hasta el momento se desconocen los autores de los aberrante episodios que lamentablemente son frecuentes.

Estefania Gorena, integrante de la organización Angelitos Callejeros y voluntaria proteccionista, señaló a El Tribuno que existe preocupación por lo crueldad hacia los animales en la ciudad fronteriza. Señaló que "días pasados fue un perrito baleado y ahora animales quemados, atados; pensamos que fueron torturados y quemados vivos" relato. También añadió "hay otro caso de un perrito del barrio Perpetuo socorro que fue quemado. Existen denuncias de vecinos de una familia que maltratan a los animales, donde una mascota sufrió quebraduras de las patas, de gatos desnutridos, enfermos, golpeados y de palomas mutiladas" .

Por otra lado pidió ayuda a las instituciones pertinentes "no sabemos a dónde más recurrir porque no reciben respuestas de tantas denuncias, por más que fueron hablar para ver una solución con la familia y solo esperaban con palos para que no puedan rescatar a los animales que poseen". Además explicó que " la justicia no pueden actuar porque son imputables tienen una discapacidad y realizan estos actos constantemente; tampoco pueden hacerle una multa por la situación en la viven" señaló.

Al tiempo que expreso "pedimos ayuda psicológica para que esta familia pongan un alto ante esta terrorífica situación" remarcó

Desde Angelitos Callejeros no pueden acercarse a la vivienda y piden ayuda a las autoridades para poner un alto a tan cruel situación con perros, gatos y otros animales.