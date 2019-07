La dura relación que Maxi López tiene con sus hijos: “En el último año los vi dos veces”

Anoche el programa de Andy Kusnetzoff recibió a nuevos invitados. Ellos fueron Julieta Nair Calvo, Georgina Barbarossa, Maxi López, Gloria Carrá, Fernando Dente y Alberto Cormillot. Y como ya es costumbre de Podemos Hablar, en el inicio hacen un semicírculo para que los participantes den un paso cuando el conductor propone algo que alguna vez les pasó.

En este caso, Andy consultó si alguno de los invitados estaban lejos de alguien querido. A lo que no solo Goergina Barbarossa dio un paso al frente, sino también el futbolista Maxi López. Este último lleva divorciado más de 5 años con la modelo Wanda Nara, quien tiene la tenencia de sus tres hijos en común.

El jugador aclaró que dio un paso al frente por ellos, ya que sus hijos viven en Italia mientras que él actualmente está en Brasil. La difícil situación en la que vive lo empujó a Andy a preguntarle si habla de estos temas con los chicos.

“Hablamos del tema. Ha pasado mil veces: ‘Papá, por qué no viniste al partido?’, ‘Papá fue al partido, pero no te pude ver’ o ‘¿por qué no me llamaste?’, ‘Papá te llamó o fue al colegio'”, describió Maxi haciendo referencia a los llamados de atención de sus hijos.

“Entonces lo chicos al principio eran bastante chiquitos. Yo trataba de evitar cualquier tipo de conversación para no cargar una situación que ya era bastante pesada de por si”, explicó. “Y en los últimos años, cuando ya ellos empiezan ya a expresarse mucho más, a preguntarte, a hablar y todo… es como que cuando podemos hablar, charlamos un poco más”, dijo Maxi López con una media sonrisa.

Pero luego aclaró que no los ve tanto como querría: “En el último año los vi dos veces”, confesó. A lo que Goergina Barbarossa, que estaba parada al lado de él le preguntó: “¿nada mas?”. “Nada mas”, respondió con un tono triste.

Pero continuó: “Entonces, cuando yo me veo con ellos, el tiempo no pasa, estamos bien. Hay un cierto ambiente que está bueno, es saludable”.

Luego agrega que no se siente bien estando tan lejos de sus hijos. “Yo, siendo grande lo sufro, me imagino que ellos también. Pero quizás en algún otro momento va a cambiar”, dice positivo el jugador.

La respuesta de Wanda

Desde InstaStories, la mediática publicó una foto en la que se la ve junto a Mauro Icardi y sus hijos. Allí también los acompaña Zaira Nara, quien viajó junto a Jakob Von Plessen y Malaika a visitar a su hermana y sobrinos. Si bien la esposa del delantero del Inter no hizo ningún tipo de declaraciones, lo cierto es que esta placa podría interpretarse como una provocación para López.

Además, la empresaria dejó entrever un poco de la intimidad de su estadía en el paraíso montañoso, donde los niños aprovecharon para jugar al fútbol y hasta comieron un rico asado.