"Más que preciso, hay que ser fuerte mentalmente"

-¿Cuándo arranca tu historia con este deporte?

-De grande y la pasión la adquirís desde el momento que levantás la pelota del suelo. Veía golf por televisión, me gustaba y me interesaba. Decidí averiguar cómo era la práctica en Jujuy y recurrí al Palpalá Golf Tenis Club. Me encontré con un ser fantástico que es el profesor Santiago Guerrero. Recuerdo el primer día cuando me presenté de jogging y zapatillas running. Y lo primero que me dijo que fue si quería jugar, me tenía que vestir como jugador de golf y sentirme como tal. Pantalón pinzado corte inglés, remera cuello polo y calzado adecuado para el campo de juego. Compré y fui a la segunda clase con la intención de agarrar un palo ya. Pero Santiago me dio el reglamento y me indicó que lo lea para luego charlar sobre el tema. Y el golpe del swing es antinatural y los primeros son toscos, pero cuando la levantás del suelo es una sensación única. Y ahí se despierta la pasión. El "Profe" Santiago Guerrero me formó como deportista, no como golfista, ya que hay muchas reglas que uno mismo debe cumplirlas, no hay un árbitro como en el fútbol o el básquet. Muchas veces sos tu propio árbitro.

-Además de ser parte de la Comisión Directiva actual, integrás la Federación Regional del NOA...

-Es la tercera vez que formo parte del Palpalá Golf Tenis Club. La entidad cuenta con dos deportes, el tenis y el golf, que acapara todo. Y más allá de ser vocal, soy el encargado de la organización de los torneos y me encuentro en la tercera etapa de gestión con diferentes presidentes. Hubo distintas comisiones, pero siempre formé parte de las listas y me enorgullece. El club es mi segunda casa y muchas veces se convierte hasta en la primera. Y el golf me puede. Ahora también integro la Federación Regional del NOA, trabajando también en organización de campeonatos y ser el capitán de mi club en los Interclubes, donde participan todos los representantes desde Santiago del Estero hasta Jujuy. Esta situación me llevó a que me inviten a participar de la comisión y obviamente acepté.

-Al golf se lo estigmatiza porque dicen que es para una elite determinada y es caro jugarlo, ¿qué opinás al respecto?

-Es relativo. El golf puede ser un deporte caro, porque el equipamiento demanda dinero y ser miembro de determinados clubes se hace duro por las elevadas cuotas. Pero por ejemplo hay otros clubes, como el nuestro, que no implica pagar una cuota elevada. Inclusive estamos proyectando una tercera cancha para despuntar el vicio y jugar tranquilo. Todo es relativo te reitero, al igual que el "elitismo" al cual te referías. Hay que separar lo amateur de lo profesional. Normalmente el socio de un club es amateur y participa de un torneo por el trofeo y el orgullo de subirse a un podio. Pero en el profesionalismo están los jugadores que viven de este deporte. En Argentina, el 95% de los profesionales fueron caddies, no siendo socios de club, y son quienes se volcaron al profesionalismo. Tenemos muchos ejemplos, desde el gran Roberto De Vicenzo, "Pato" Cabrera, "Gato" Romero, Jorge Monroy y el mismo "Profe" Guerrero.

-El caddie es el asistente de un golfista en el campo y es quien lleva la bolsa con los palos y las pelotas.

-Exacto, pero te diría más. Es el psicólogo. Es el que conoce al jugador como pocos. Sabe qué palo le va a dar, discute decisiones, las distancias, los tiros que se harán y sabe del campo, las caídas en los greenes. En una apreciación subjetiva mía, siempre digo que el golf tiene un parte técnica como cualquier disciplina deportiva, pero lo más importante es la cabeza. Más que preciso, hay que ser fuerte mentalmente. Saber sobreponerse a una frustración por haber jugado mal un hoyo. Es una actividad donde se piensa mucho porque vivís tomando decisiones en cada tiro. Y el caddie es el único que discute con vos sobre el tema.

-Y también juegan...

-En nuestro club, los lunes juegan sin costo alguno. Para ellos, los lunes unos días fantásticos porque salen a jugar y lo viven a pleno al igual que nosotros, con la misma ganas e intensidad. Algunos tienen la suerte de llevar la bolsa que le prestan los golfistas a quienes asisten. Cabrera con De Vicenzo, que son los máximos exponentes que tenemos en el país, eran caddies.

-¿Este deporte necesita más difusión?

-Convencido que es así. Y por eso agradezco la nota. Hay muchos dirigentes, pero los clubes no están pasando por un buen momento, ya que la realidad económica afecta. Tenemos que lidiar todos los días con costos fijos y los ingresos se licúan con la inflación. El ser presidente implica una responsabilidad enorme, ponés tu tiempo, parte de tu patrimonio y dinero. En los Abierto de Jujuy, que es el torneo más importante que realiza el club en el año, nunca puedo jugarlo tranquilo porque mi cabeza está puesta en la organización, en el campo, en armar las salidas, en los horarios. Entonces, necesitamos más difusión para que la gente se acerque.

-¿Pero cómo se arenga para sumar gente joven que es el futuro de la actividad?

-Es difícil. El golf está perdiendo matriculados a nivel mundial, principalmente en Estados Unidos y nacional, fundamentalmente porque existen muchas alternativas para divertirse. Por tal motivo, hay que maximizar y mostrar qué es el golf. En el club tenemos la escuelita donde concurren los hijos de socios y allegados. Ellos son la continuidad. Pero te aseguro que si alguno ajeno a este deporte agarra un palo de golf, no lo soltará más.

Soler, el diferente

Sobre el múltiple campeón jujeño, Juan Manuel Soler, el directivo sostuvo que tuvo la suerte de jugar con él algunos torneos. “Es un jugador diferente, con una fortaleza mental única y da gusto verlo”, declaró. “Lo vi a Soler no permitir que nadie le gane en su cancha y sobreponerse a cuestiones extremas, no porque estuviera jugando mal sino porque el rival venía mejor, pero "Manolo’ terminó ganando”.