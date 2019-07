El Fondo Monetario afirma que el programa con la Argentina "está dando sus frutos"

El director gerente interino del Fondo Monetario Internacional (FMI), David Lipton, se mostró optimista con los resultados del programa del organismo con la Argentina y aseveró que el mismo "está dando sus frutos".



Lipton reconoció los avances del programa argentino, pese a la "incertidumbre polìtica", unas 48 horas después de que el directorio del organismo multilateral aprobara el desembolso del quinto tramo del préstamo por 5.400 millones de dólares, la mayor asistencia que el FMI otorgó a un país (por 57.500 millones de dólares).



"Argentina ha tenido algunos altibajos: entendemos que la incertidumbre política puede afectar el sentimiento, pero la buena noticia es que Argentina ha implementado las políticas que diseñaron en el programa. Los llevaron a cabo, y está dando sus frutos ", dijo Lipton en una entrevista concedida al Financial Times, donde expresó su apoyo a políticas monetarias que hagan recuperar el crecimiento de la economía de Estados Unidos y el mundo.



Pese a la aprobación del desembolso, que dio por cumplida la cuarta revisión del Fondo, aún no se conoce públicamente la letra chica de la opinión del organismo que se encuentra plasmada en el informe del staff, que será público en las próximas horas.



No obstante el viernes, tras la aprobación del desembolso para la Argentina, Lipton había expresado a través de un comunicado que "el gobierno pudo cumplir sus objetivos fiscales protegiendo al mismo tiempo los programas sociales y recurriendo a herramientas fiscales para defender a los más vulnerables de los efectos de la recesión".



Al mismo tiempo reveló que "las autoridades también han solicitado al FMI que respalde una ampliación del tope mínimo del gasto social a fin de incluir programas de asistencia focalizados en adultos sin niños y en madres trabajadoras con bajos ingresos".