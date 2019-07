UTA decretó paro nacional de transporte el jueves y viernes

La medida de fuerza afectará a los servicios del interior del país, incluida, hasta ahora, la ciudad de Córdoba. Buenos Aires y Capital Federal no están alcanzados. Desde este martes habrá asambleas.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) decretó un paro a nivel nacional por 48 horas para el próximo jueves 18 y viernes 19, y anunció que desde este martes habrá asambleas informativas en las puntas de línea.

La medida de fuerza alcanzará a los servicios del interior del país, incluida, hasta el momento, la ciudad de Córdoba.

La secretaria de UTA en Córdoba, Carla Esteban, indicó a Cadena 3: "La Municipalidad hizo todo lo posible para tratar de destrabar el conflicto. Entendemos que hay una parte más importante, que es la Provincia. No hemos llegado a un buen acuerdo y no hay forma de destrabarlo, por lo que vamos a juntarnos con nuestros compañeros para ver las medidas que vamos a tomar desde este martes".

"Necesito destrabar el conflicto para mis trabajadores. Nuestro sueldo quedó muy por debajo. La Muni nos recibió, les agradecemos. El empresario verá con Municipalidad, Provincia y Nación de dónde sacan la plata para mis compañeros", agregó.

La provincia de Buenos Aires y Capital Federal no se verán afectadas por la huelga del gremio de los choferes, debido a que ya habían llegado a un acuerdo previamente.

El sindicato pretende el mismo acuerdo salarial que se hizo en el Área Metropolitana de Buenos Aires: 20% de aumento y un pago de 16 mil pesos en tres cuotas.

El secretario del Interior de UTA, Jorge Kiener, indicó en un comunicado: "Ratificamos el plan de lucha, declarando realizar asambleas al solo efecto informativo a partir del martes 16 de julio. De no hallar favorable acogida a nuestro reclamo en la audiencia prevista para el día miércoles, decretamos un paro total de actividades por 48 horas para los días jueves 18 y viernes 19 del corriente mes,medidas que se irán incrementando progresivamente de no acordarse la pauta salarial".

"Por ello, y a fin de lograr una inmediata resolución al problema, e intentando resentir el servicio en la menor medida posible con nuestro reclamo, exhortamos a las distintas dependencias del Estado, tanto nacionales como provinciales y/o municipales, a encontrar una pronta salida al conflicto", agregó Kiener.

En diálogo con Cadena 3, Kiener consideró: "Se tiran la pelota entre las provincias, la Nación y los municipios, y los trabajadores no tenemos nada que ver con eso. Estamos en el medio de una pelea entre la Nación y las provincias".

"La asamblea la vamos a hacer lo más corta posible, tratando de molestar lo menos posible. Queremos que el usuario no se la agarre con el trabajador. Somos parte del sistema y no somos responsables si las autoridades no se ponen de acuerdo".

En la misma línea, indicó que "no vale de nada" conseguir un aumento salarial "si después los trabajadores no pueden cobrar", y describió al conflicto como "mucho más profundo".

"Me parece que la solución no está cerquita. Ojalá me equivoque", cerró.

En relación a la situación en algunas de las provincias, el secretario general de Sipemon, Rodolfo Calcagni, indicó a Cadena 3 que en Mendoza no se plegarán al paro. En Tucumán, en cambio, la seccional local ya hizo saber que se adhiere a la medida.