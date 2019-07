Intimación a empresas

Ayer la Dirección de Transporte de la Provincia, a través de la nota 543 DGT, intimó a las empresas de transporte regular de pasajeros provinciales "que atento a la suspensión de los servicios de transporte público de pasajeros que se lleva a cabo desde el día 11 de julio del presente año en transgresión a los dispuesto en la ley 4175/85 "Régimen del Servicio Público de Transporte", en sus artículos 40º, 46º, 47º, 71º y el decreto 75278 OP 87 en su artículo 56º, por lo que en este acto se lo intima a partir de la notificación de la presente, a normalizar la prestación de los servicios en forma inmediata, ello bajo el apercibimiento de aplicar medidas correctivas que por ley correspondan".

La intimación se suma a la que el municipio informó que cursó el viernes pasado a las empresas de transporte urbano.

Llamado del ombudsman

En el mismo sentido el defensor del Pueblo de Jujuy, Javier de Bedia, emitió a través de la resolución 239/10 un llamado a los “intendente municipales, al secretario de Transporte de la Provincia de Jujuy, que ordene a las empresas prestatarias del servicio de transporte de pasajeros, restablecer en forma inmediata la normal prestación del mismo, cumpliendo con las frecuencias y cantidad de vehículos asignados a cada línea de manera normal”.

El defensor también reclamó a las autoridades “la aplicación de la sanciones previstas en el contrato de concesión de cada una de las líneas de transporte público”.

Dicha resolución se hizo pública en la jornada de ayer cuando el ombudsman de la provincia se hace eco del pedido de cientos de usuarios que demandan con urgencia el restablecimiento de los servicios de transporte urbano.

En defensa del boleto estudiantil

Estudiantes de diferentes agrupaciones del ámbito universitario, repudiaron los dichos del presidente de la Cámara de Transporte automotor de la provincia referido a la quita del Begu y del Begup.

En conferencia de prensa, se refirieron a esta situación Mariela García, secretaria general de la Federación Universitaria jujeña; Nicolás Rodríguez, secretario general de la Regional Jujuy de Franja Morada, y Marisel Vergara, entre otros. Indicaron su rechazó a la posibilidad de la eliminación del Begu y Begup y repudiaron los dichos de Oscar Inklemona, a los que consideraron “irresponsables”.

Indicaron que gracias al Begup son muchos los alumnos del interior y de capital que pueden apostar a la educación.

Las opiniones

JOSE LUIS ALEMAN

“Me afectó muchísimo el paro de transporte, en todos los órdenes. En lo laboral tuvimos que juntarnos entre varios compañeros y pagar un taxi trucho para venir a cumplir con nuestras obligaciones. En lo que refiere a trámites personales tuve que dejar muchos de lado, porque la verdad es un gasto grande venir al centro”.

JOSÉ CARRASCO

“Se complicó todo con este paro. Vivo en Alto Comedero y me costó mucho llegar al centro. Tuve que tomar un remis trucho que es lo único que hay. Todo esto nos perjudica a todos, a trabajadores, al comercio, el turismo, a todos en general. Es muy triste que esto siga pasando y que estemos perdiendo todos los jujeños”.

ALEJANDRA LOPEZ

“Trabajo en el comercio y a raíz del paro todo es un caos. Los empresarios, y los gremialistas no se dan cuenta de todo lo que nos perjudica una medida así. También los que están haciendo los viajes truchos están cobrando cualquier cosa, es un uso de la necesidad de la gente. Cobran 80 pesos para venir desde Alto Comedero al centro”.

BELINDA PELUCCI

“Yo vivo en Alto Comedero, si no vengo a pagar las cuentas tengo que pagar intereses. Entiendo el reclamo de los trabajadores, pero creo que somos todos familias que necesitamos trabajar para mantener a nuestros hijos. Lo único que se pude conseguir fueron taxis compartidos a 50 pesos el pasaje”.

CAMILA ORTIZ

“Tuve que tomar remis porque tenía cosas que hacer, tenía pendiente unos papeles que presentar y desde Huaico me salió un montón. En mi familia estamos tratando de no salir al centro o a otros lugares porque el gasto es mucho o tomar taxis alternativos. Espero que los que tienen responsabilidades arreglen esto que nos perjudica a todos. Por suerte no hay clases”.