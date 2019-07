Cómo se reintegra pasajes cuando el viaje no se hace

Ante el planteo que siempre se genera respecto si ante una medida gremial o por situaciones propia de la empresa, un medio de transporte no realiza el viaje, desde la ong Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) se indicó que sí se debe hacer el reintegro completo del boleto al pasajero afectado.

Luego de los reclamos a las oficinas nacional y provincial, se debe realizar una audiencia para tratar de solucionar la situación.

Es que en los reversos de los pasajes, tanto los que se venden en boletería como los emitidos por internet, se explica la siguiente forma de reintegro del valor del pasaje, según el tiempo que demore en presentarse el usuario: "desde las 24 horas anteriores y hasta una hora antes de la salida del servicio 30%; Desde las 48 horas y hasta las 24 horas anteriores a la salida del viaje 20% y más de 48 horas antes de la salida del servicio 10%".

Esos valores fueron fijados por la resolución 1317/53 de la entonces Secretaría de Turismo. Además aclara que "las empresas transportistas se reservan el derecho de brindar el servicio adquirido mediante otra firma cuando razones técnicas u operativas le impidan hacerlo con sus unidades, debiendo respetar precio, calidad y categoría de servicio. Ello no se aplica cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito".

Patricia Tabera, titular de UCU Jujuy, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, señaló que la devolución del dinero completo "por derecho corresponde en el marco de una denuncia. No puede generar ningún tipo de daño al consumidor, de hecho si el consumidor tiene algún tipo de daño colateral, digamos porque no viaja al destino seleccionado, él puede elegir ante el incumplimiento contractual".

"Por el paro, al consumidor lo excede, no es parte del paro, no es parte de la problemática gremial, no es parte de la empresa, entonces no tiene por qué pagar por ese costo. Entre todos los involucrados por un paro no tiene que salir vulnerado. El consumidor tiene un incumplimiento contractual, entonces puede pedir que se lo envíe a su destino de alguna otra manera o se le devuelve la plata de su pasaje para que él después pueda comprar otro pasaje o lo resuelva él", añadió.

Tabera mencionó que brindan asesoramiento a la comunidad respecto a estas situaciones donde los usuarios se ven perjudicados por situaciones ajenas.

Las situaciones que les llegaron a la ong no fueron por las empresas de colectivos sino por aerolíneas.

Se debe saber que en el caso que alguna aerolínea presente problemas el día de la partida del vuelo y llegue a cancelar la salida, la empresa aérea se ve en la obligación de reprogramar el vuelo y en caso de ser un día después del ya solicitado, ésta debe brindar alojamiento y comida a los pasajeros que se ven afectados.

En el caso que se no se de lugar a la devolución del dinero por parte de las empresas de colectivos o aéreas, se debe concurrir a la agencia de control para realizar los reclamos pertinentes y pedir el libro de quejas en ventanilla para dejar registro del hecho.

En el aérea de asesoramiento de la Defensoría del Consumidor de Jujuy, que indicó que antes se debe hacer el reclamo en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y luego a la dependencia provincial.