Falta de estampillas para constancias en comisarías

El malestar de los jujeños por la falta de transporte urbano se ve incrementado ante el desabastecimiento de estampillas necesarias y obligatorias para la emisión de las constancias que exigen los empleadores para justificar la inasistencia de sus trabajadores.

Usuarios del transporte dijeron que en la Seccional 33º de Alto Comedero se demoran dos horas para conseguir la constancia.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el subcomisario jefe de ayudantía de jefatura, Jaime Brizuela, informó que ante la imposibilidad que tienen las personas para trasladarse a sus puestos de trabajo en las diferentes dependencias se están emitiendo durante las jornadas hábiles "entre 200 y 300 constancias en promedio, por día".

Explicó que en cumplimiento de la ley del Fondo Especial de Seguridad (FES), las mismas deben llevar un estampillado que para esta circunstancia deben completar el valor de $30, y admitió que muchas comisarías se quedan sin estampillas debido al pico de demanda.

"Ante la falta de estampillas el jefe de la Policía ya transmitió a través de los jefes de Regionales a los jefes de Comisaría que prevean con la debida antelación la solicitud de las mismas a la Dirección de Administración y Finanzas, organismo que las provee, para garantizarse el abastecimiento", comentó Brizuela.

Sin embargo, no descartó que este faltante no se vuelva a repetir. "Todo dependerá de la demanda que tenga cada dependencia y de si pudieron o no retirarlas durante el fin de semana", declaró.

Consultado sobre qué deberán hacer aquellas personas que al tramitar la constancia le informan que hay faltante de estampillas indicó que "de igual manera se les tramitará la constancia pero se les pedirá que regresen a retirarla cuando ya estén provistos de las mismas", debido que en cumplimiento de la ley antes mencionada no pueden ser emitidas sin ellas.

En el caso que las personas necesiten de forma inmediata la constancia a pedido de su empleador y no puede entregarla en tiempo y forma debido a la falta de estampilla, los solicitantes podrán pedir que en la misma se haga mención de dicha situación. "Si la persona desea que figure dicha salvedad, no hay ningún problema", cerró Brizuela.

Ministro de Trabajo insta al diálogo

El ministro de Trabajo y Empleo, Jorge Cabana Fusz, instó a las partes a priorizar espacios de diálogo para superar el conflicto que priva del servicio público de transporte de pasajeros a miles de usuarios y provoca un severo perjuicio a la provincia en general.

Explicó que durante el fin de semana último, ministerios y municipio de San Salvador se reunieron para analizar la situación, tras lo cual las partes fueron convocadas el domingo a las 18 para tratar una propuesta de los empresarios, pero la UTA no concurrió. “Lamentamos la posición sindical, la cual refleja la intención de seguir sin resolución y continuar con el paro, alimentando un conflicto que no le hace bien a nadie”, manifestó Cabana Fusz y puntualizó que estas medidas “perjudican a los usuarios que nada tienen que ver en este conflicto y resultan impedidos de trasladarse, debiendo afrontar un trastorno considerable”.

Enfatizó que para el Gobierno de la Provincia es prioridad el espacio de diálogo para encontrar una solución, “desde el convencimiento de que este es el camino superador y es la forma con que nos venimos conduciendo”. “De allí -prosiguió- la decisión de renovar el llamado realizado el fin de semana a fin de que las empresas transmitan su propuesta, a partir de un anticipo de los conceptos que normalmente paga el gobierno, lo que permitiría cancelar sueldos de junio y de allí avanzar en el pago del aguinaldo en 4 cuotas. Sin embargo, el gremio optó por rechazar esta alternativa”.

Por otra parte, insistió en que “no corresponde al Estado ver por los salarios de los trabajadores de las empresas privadas”, y subrayó que “estas son las que tienen que responder a sus compromisos”.

Perjuicio a sampedreños

La semana comenzó ayer con muchos problemas para los sampedreños que querían viajar a la capital provincial, debido a los efectos negativos que genera el paro de la UTA en toda la provincia.

La terminal de San Pedro tuvo poco movimiento y la demanda por los interjurisdiccionales creció de manera exorbitante.

Al ser la única opción para viajar a San Salvador, se observaron largas colas para conseguir un auto. Algunos usuarios denunciaron que algunos autos ilegales aprovecharon la situación para hacer viajes y cobrar una tarifa discrecional. De 100 pesos que sale el pasaje normal a la capital de la provincia, llegaron a cobrarles 150 o 200 pesos. Denunciaron que esto pasa porque hay muchos “vivos y nadie controla. Entonces se aprovechan de la necesidad de la gente”.

Llegaron controles

Cabe destacar que luego de que la problemática tomara estado público a través de BEl Tribuno de JujuyP, desde la Municipalidad comenzaron a controlar y detectaron autos ilegales realizando viajes, por los que fueron sacados de circulación.