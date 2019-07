Gremio rechaza Junta y solicita analizar "grilla"

Referentes del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) plantearon que tras una reunión con delegados escolares, estos rechazan la conformación de la Junta Provincial de Calificación y la grilla de puntaje del anteproyecto de Educación. Enviaron nota a la comisión de Educación de la Legislatura y pidieron más tiempo para analizar esas disposiciones por parte de todos los actores en el tema.

"Primero rechazamos y repudiamos la Junta de Calificación, ley 6118, porque decimos que no está a la altura de la situación de los docentes, nosotros tenemos otra necesidad. Es una junta política porque tiene mayor participación de miembros impuestos por el gobierno y poca representatividad docente", precisó Gabriela Giagante, secretaria adjunta de la comisión directiva de Cedems.

Lo hizo junto a Mario Santos Vázquez, delegado sindical de tres colegios, José Luis Vidaurre -delegado de la Escuela Provincial Agrotécnica Nº 9-, Siberia Flores, delegada gremial, Omar Apaza, socio y delegado del departamento. Por ello decidieron que harán una presentación ante la comisión de Educación de la Legislatura provincial y otra ante el gobernador tendiente a que se conforme una nueva Junta Calificadora.

Sostuvo que hasta la fecha la Junta no está conformada y no tienen representación los docentes, y según la ley debería ser en marzo de 2020, lo cual rechazan porque no saben quién velará por la documentación de éstos y la valorará. Manifestó que como gremio responsabilizan a la ministra de Educación por esta situación y la crisis del sector educativo. En torno a la grilla de calificaciones y puntajes, Mario Santos Vázquez, delegado sindical de tres colegios, explicó que tiene un trasfondo. "Se pretende hacer ingresar a la educación a los supletorios y habilitantes que tienen títulos universitarios, pero que no tienen formación pedagógica como los profesores que tenemos profundidad en estos aspectos para enseñar", precisó.

Además plantean que en la grilla se vislumbran desigualdades entre los Institutos de Formación Docente (IES) y las universidades, porque se quiere evaluar los cursos de unos y otros de distinta manera y puntaje, y no se quiere aceptar cursos de otras universidades del país. Por ello expresó que rechazan este anteproyecto al entender que debe ser trabajado con todos los actores directos, y con respecto a la Junta también rechazan la de nivel medio porque funciona actualmente con una sola vocal, cuya presidente fue elegida de manera arbitraria, con resolución del 3 de enero de 2019, mientras la ley fue aprobada el 5 de abril. Además dijo que prevén solicitar una asamblea extraordinaria de afiliados el próximo 3 de agosto, para tratar el tema y otros sobre condiciones laborales de la docencia, de modo de llegar con mociones concretas para tener decisión institucional y legal.

Es que entiende que "estas medidas son una más de destrucción del sistema educativo, no es una contribución. Si nosotros nos retrotraemos atrás se cerraron cinco a seis carreras en Jujuy", explicó y detalló que fueron Economía, Política, Matemática, Educación Física primaria e inicial, argumentando excedentes.

Sin embargo, Giagante explicó al respecto que lo que faltan son instituciones, entre ellas salas maternales desde los 45 días, parejas pedagógicas y otros nichos laborales para que se inserten.

Por otro lado enviaron una carta documento a la ministra de Educación porque no dar validez a la resolución nacional de licencia pre electoral gremial a quienes fueron candidatos en 2018 del Cedems.