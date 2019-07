Ministro Meyer denunció situaciones irregulares

"Se aplicaba mal el Reglamento de Régimen de Licencia Policial, porque no se los pasaba a retiro", dijo el funcionario

"Desde principios del 2016 en conjunto con Fiscalía de Estado, Instituto de Seguros de Jujuy, Policía de la Provincia y la Unidad de Control Previsional comenzamos a seguir y analizar la gran cantidad de casos de licencias, un trabajo detallado y extenso. La primera medida fue la creación del Órgano Interdisciplinario como instrumento legal para verificar la verdadera incapacidad del personal en cada caso", con estas palabras el ministro de Seguridad se refería a una serie de irregularidades que por años la Policía de la Provincia vino soportando en detrimento de la institución.

Ekel Meyer ratificó varias de las denuncias formuladas por El Tribuno de Jujuy en relación a un tema que le hacía perder mas de 330 millones de pesos por años al estado y la posibilidad de incorporar nuevos efectivos al plantel de la Policía.

El funcionario provincial en todo momento se mostró sumamente "prudente" en referencia a las diferentes denuncias y casos que se están investigando, entre ellos policías que residían en otras provincias, otros que cursaban estudios universitarios fuera de Jujuy, quienes incluso al ser notificados habrían manifestado su deseo de reintegrarse a la fuerza.

También el funcionario y siguiendo lineamientos dados por el gobernador "desde la cartera de Seguridad se aceleró la investigación y los resultados se lograron merced al trabajo realizado por El Tribunal de Cuentas de la Provincia, habiendose elevado a la Justicia un informe tendiente a que se investigue y sean ellos quienes determinen si existió algún tipo de delito".

El ministro Ekel Meyer también anunció la puesta en marcha de un protocolo para controlar diariamente quienes posean licencia médica.

"Algunas personas llevaban 9 años de antigüedad y 8 de carpeta médica, es ahí donde debemos trabajar desde el Estado. Se capacitó a toda la policía para que no vuelva a ocurrir este abuso en nuestro ministerio. El protocolo justifica o declina las carpetas médicas que exceden los 60 días de licencia identificando muchísimos casos de accidente fuera del trabajo".

Uno de los anuncios más importantes fue el llamado a concurso a médicos y profesionales de la salud para ser incorporados en el departamento sanidad de la Policía de la Provincia.

Nuevos controles

El jefe de Policía de la Provincia Guillermo Corro al ser consultados por que fallaron los organismo de control señaló que “había una excesiva cantidad de carpetas médicas en estudios y ello llevaba a que muchas veces el personal no pudiera atender a todas”, remarcó el jefe policial que “a partir de ahora el sistema no permitirá que las licencias sean mayores a los sesenta días”.

Asimismo hizo referencia a la creación de un Protocolo de Licencias y Retiros y dejar la costumbre administrativa que se seguía por una suerte de inercia.

En otros ordenes de cosas Guillermo Corro también se refirió a los 532 policías fueron pasados a retiro mientras que la investigación alcanzaría otros 400 casos sospechosos que se están siguiendo.

Hasta que la justicia no se expida los funcionarios se negaron a dar nombres de los profesionales que estarían involucrados y que podrían ser denunciados o si existen sumarios administrativos.