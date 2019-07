Se aprobó la emergencia del Servicio Público de Transporte Urbano

Ediles capitalinos aprobaron esta tarde, mediante la ordenanza Nº 7317, la declaración de Emergencia del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros, en el ámbito de prestación de servicio de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, desde la fecha de publicación de la norma.

La aprobación de la ordenanza se realizó en la segunda sesión especial que se realizó en el Concejo Deliberante Capitalino en el barrio Huaico.

La norma establece que el estado de emergencia tendrá vigencia por el período de dos años, pudiendo el Ejecutivo darlo por concluido antes de esa fecha si se consideran superados los hechos que la provocan, o prorrogarlo por más tiempo con acuerdo del Concejo Deliberante, si se mantuviera dicho estado.

“Lo que sancionamos hoy, no está establecido una readecuación tarifaria, lo que quedó marcado es la modificación de la compensación que paga el ejecutivo municipal por el boleto estudiantil y que no tendría implicancia en el usuario, que seguiría siendo gratuito, pero sí en el monto establecido que es $ 5,25 y podría el ejecutivo en el estudio de costo dispuesto a modificar ese importe que paga la compensación a favor de las empresas. Ante nuevas demoras, queremos buscar que no se produzcan esas urgencias, ni que se produzcan otras situaciones que priven el servicio al usuario”, afirmó Lisandro Aguiar, presidente del Concejo.