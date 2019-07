Llegó a juicio por intento de femicidio y fue liberado

Un hombre que llegó a juicio acusado de ser el supuesto autor de intento de femicidio de su expareja, fue condenado a cumplir la pena de dos años de prisión y se ordenó su inmediata libertad, ya que estaba detenido desde hace poco menos de tres años.

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 resolvió en la jornada de ayer, por unanimidad, fijar la pena para Diego Héctor Diego Flores a dos años de prisión luego de la producción de los alegatos producidos en sala de audiencias del tercer piso del Palacio de Tribunales.

La fiscal de Cámara Delia Filomena Ortiz había solicitado la pena de 15 años de prisión para el imputado, mientras que la defensa representada por José Antonio Ortiz Pistone había solicitado la absolución por el beneficio de la duda.

Para el Tribunal en lo Criminal Nº 3 ha quedado debidamente acreditado la existencia del hecho y la participación de Diego Flores, pero los resultados médicos dieron cuenta que las heridas con arma blanca que tenía la víctima, no atentaron contra su vida.

Estos datos fueron determinantes para fijar el monto de pena impuesto por los magistrados, ya que Diego Flores había llegado a estas instancias judiciales acusado de ser el supuesto autor del delito de "homicidio calificado por el vínculo" y por "violencia de género en grado de tentativa" y el próximo mes cumpliría tres años privado de su libertad.

Pero los jueces se pronunciaron por aplicar a Diego Flores dos años de prisión por el delito de "lesiones leves calificadas por el vínculo" y ordenaron su inmediata libertad, teniendo por cumplida la pena con el tiempo de detención que el nombrado viene sufriendo.

El imputado se abstuvo prestar declaración por recomendación de su abogado defensor.

Otro punto que no es menor, es que la víctima del hecho no fue hallada para brindar su declaración testimonial ante los magistrados y el supuesto tío de la mujer, que también habría presenciado el ataque, tampoco se hizo presente en el recinto para declarar.

De lo que se pudo establecer es que tanto Diego Flores como la víctima Victoria Soledad Estrada mantenían una relación, se habían conocido porque Flores trabajaba para el zapatero Nicolás Esteban Varas y la joven lo frecuentaba, pero no quedó establecido su vínculo parental con el zapatero.

Entre las tres personas alquilaron una habitación en el inquilinato de la calle Viltipico al 200 del barrio San Pedrito, de propiedad de Susana Yucra Arellano quien manifestó que días antes Flores había atacado a Golpes a Estrada.

El testigo Varas, que declaró en la etapa penal preparatoria no negó que estaba en el inquilinato la tarde del 18 de agosto del 2016, pero declaró que lavaba ropa en una pileta que estaba ubicada en el patio del inmueble y que tenía el grifo abierto y el ruido del agua no le permitió escuchar que Estrada pedía auxilio, mientras era apuñalada en distintas partes de su cuerpo por Diego Flores. La persona que defendió a Estrada fue la propietaria del inmueble y el hijo de esta fue quien dio inmediato aviso a los efectivos policiales y personal del Same.