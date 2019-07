Paciente trasplantado no puede acceder al Pami

Rodrigo Herrera es un paciente trasplantado y se encuentra en lista de espera por otro trasplante. A principios de año intentó afiliarse al Pami pero se lo negaron por no reunir ciertos requisitos aunque desde la Superintendencia de Salud les mandaron una intimación para que le otorguen la afiliación.

Su padre se jubiló, se adhirió a esa obra social y quiso adherir a Rodrigo pero cuando intentó hacerlo no pudo, indicó el joven de 31 años que vive en Perico.

Cuando ocurrió esa situación se dirigió de inmediato a la Superintendencia de Salud, "en mayo los abogados de ese organismo mediante una resolución establecieron que sí me corresponde e intimaron al Pami para que resuelva la situación pero ellos no respondieron nada y siguieron normativas viejas", mencionó Herrera en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

En el artículo 1 de esa resolución la Superintendencia intima al Pami para que "de manera inmediata le otorgue la afiliación y le brinde cobertura integral dispuesta por la Ley Nº 24.901".

Al respecto, Álvaro Cormenzana, titular de la delegación del Pami en la provincia, también en diálogo con El Tribuno de Jujuy comentó que "para que un familiar afilie a otro debe cumplir con una serie de requisitos. En este caso en particular este paciente tiene una pensión no contributiva por una discapacidad y posee cobertura de salud a través de un programa nacional que es Incluir Salud. Por lo tanto no puede ser afiliado".

En relación a la resolución de la Superintendencia de Salud comentó que "ellos nos intiman a nosotros pero no nos obligan a darle la prestación. Ahí también se resalta esto de que tiene la pensión contributiva y prestación del programa nacional. Tiene que elegir dónde va a pertenecer, si sigue con la pensión y el programa o si no la quiere tener recién en ese caso cumpliría con todos los requisitos para poder ser afiliado al Pami".

En ese sentido, Rodrigo Herrera contó que "mi padre se jubiló en enero y cuando fue a hacer los trámites en el Pami no tuvo problemas por su parte pero le dijeron que a mí no me podían afiliar porque cobro la pensión no contributiva, yo tengo el certificado de discapacidad".

Tras eso "llamé nuevamente a Superintendencia de Salud y me dijeron que el caso pasó a otra instancia y estoy a la espera que se resuelva", dijo.

Situación actual

El 30 de mayo del año 2005 recibió un trasplante de hígado y actualmente posee problemas en la vista por lo que se encuentra en lista de espera por un trasplante de córnea.

Explicó que desde enero que no tiene cobertura médica y su salud se complica, tuvo que faltar a uno de los controles que se hace en la fundación Favaloro de Buenos Aires. Control que debe hacerse de forma continua por su situación de trasplantado y por estar en lista de espera.

Asimismo, manifestó que hizo una nota en junio hacia el Pami "donde le adjunté copia de la resolución de la Superintendencia de Salud pero no tuve ninguna respuesta. Tampoco pude ir a que me hagan un estudio en la vista que debo presentar en el Incucai para que siga en lista de espera".

Por último, indicó que "tuve una audiencia con el titular del Pami y me dijeron personalmente que no me corresponde".

Remedios costosos

Los medicamentos que “yo preciso cuestan alrededor de 30 mil pesos y los puedo tomar gracias a la ayuda que me da la asociación "Jujuy da Vida’ que me los dona. Perdí un control en marzo y eso me preocupa mucho porque mi salud empezó a empeorar. Y hay personas que se les complica tanto cuando no siguen el tratamiento que tienen que ser trasplantados de nuevo y eso puede determinar hasta que pierda la vida”, remarcó Rodrigo Herrera.

“Hablé con las autoridades de la fundación Favaloro también pero me comentaron que ellos lamentablemente no pueden hacer nada”, añadió.

También sostuvo que precisa mensualmente dos cajas de una medicación que toma por ser un paciente trasplantado que cuestan alrededor de 10 mil pesos cada una, y que también necesita otras pastillas porque es hipertenso.

Herrera participa frecuentemente de competencias deportivas a nivel nacional y también del maratón que organiza anualmente nuestro matutino.