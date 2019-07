Pérdidas en comercios por el paro de los colectivo

Los comercios de venta de ropa y calzado del centro se vieron afectados, mientras que los de ventas de electrodomésticos mantuvieron o subieron el porcentaje de ventas debido a los planes del gobierno, a pesar del paro de transporte que la provincia sufrió durante 6 días.

El paro de transporte se extendió durante 6 días. Cientos de personas se quejaron por la imposibilidad de transportarse.

Daniela Rolón, de una cadena de farmacias, comentó que "el lunes, la gente apareció recién al mediodía por la falta de transporte, mientras que los empleados tomaron todas las alternativas para llegar al trabajo, pero se sintió el poco movimiento porque impactó bastante; la gente no tuvo cómo venir o cómo irse. Evitaron venir al centro por cosas innecesarias. Hay gente que compra porque pasa, pero también viene gente que lo necesita, porque el medicamento es para el paciente enfermo que lo busca, pero se notó que se redujo bastante el movimiento que nos ha pegado a todos. Para nosotros se habrá reducido un 40% de la venta, porque controlamos la cantidad de operaciones que registramos por día y a nosotros nos ha bajado", expresó Rolón.

Martín Ríos, empleado de una casa de venta de indumentaria deportiva, respecto a los empleados indicó que "no tuvimos inconvenientes porque vinieron al trabajo normalmente, pero con respecto a los compradores se notó una merma, pero espero que mejore con la solución del paro. Todavía no hicimos el análisis de la cantidad de gente que solía entrar y la que vino, pero a simple vista se vio una merma en el flujo de gente" en los días de paro.

Pedro Rodríguez, propietario de una confitería, apuntó que "fue poco el movimiento, se notó el paro del transporte que hubo, que complicó toda la actividad. Los clientes habituales que viven más cerca si llegaron, pero los más alejados del centro o los que vienen del interior no estuvieron viniendo. Yo creo que fue general para todos los comercios".

Diego Pilili, encargado de salón de una casa de electrodomésticos, detalló que "nosotros, a pesar del paro, nos fue bien en las ventas estos días, porque pudimos mantener el caudal de gente y cerrar muchas operaciones, por lo que no impactó en nuestras ventas. Para nosotros fue todo normal, gracias a Dios estamos trabajando bien, y lo que impulsó el movimiento fueron las promociones que salieron de las tarjetas, y eso es lo que nos mantiene en carrera con los objetivos de venta y todas las opciones que les ofrecemos a los clientes. La verdad que no hubo reducción en las ventas. Nuestros objetivos no se manejan por porcentajes sino son por del valor del producto completo. Los rubros que más se estuvieron moviendo estos días fueron los televisores que es muy fuerte, y también todo lo que se llama línea blanca que comprende lavarropas, heladeras y aires acondicionados".

Gonzalo Toscano, vendedor de una zapatería, dijo que "estuvimos sufriendo totalmente el tema del paro. Nos impactó en lo económico los seis días que duró la falta de servicio, en los que mucha gente no salió y si lo hizo fue para hacer lo primordial, así lo que es zapatería nos fue muy pero muy mal. Hay ventas, pero lógicamente bajó entre un 40 a 50%, es bastante, así que espero que las cosas se mejoren, y que no sea solamente a conveniencia de la UTA o del transporte, sino también a conveniencia del comercio y de todos los usuarios".

Soledad Duarte, empleada de un comercio de ropa, expresó que "hubo muy poca gente y con todo el problema económico que estamos viviendo, este paro agravó la situación y acentúa más la poca venta".