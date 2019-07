Se viene el Encuentro de Tejedores

Mañana en las instalaciones del salón municipal de Purmamarca se dará apertura al 8º Encuentro de Tejedores que se realizará hasta el próximo domingo con exposición y venta de tejidos y otros productos netamente artesanales.

El espacio, en el que se encontrará una gran cantidad de artesanos de toda la jurisdicción y de otros puntos de la provincia, permanecerá abierto en horario corrido desde las 8 hasta las 19 en calle Florida sin número.

"Estamos muy contentos de poder realizar la octava edición del encuentro y además porque tenemos una gran demanda de artesanos para poder participar de este espacio que se hizo muy conocido porque la gente sabe que puede encontrar un producto original y artesanal, de venta directa del productor al usuario", expresó Claudia Barros, creadora y organizadora del encuentro.

Barros es artesana y tuvo la iniciativa de generar este espacio no sólo para que sus pares puedan vender ellos mismos sus productos de manera directa y a un precio justo, sino también para que la cultura y las tradiciones no se pierdan, ya que muchas de las técnicas de tejido que se hacían ancestralmente no se transmiten con riesgo a desaparecer. "Nos motiva darle valor al hilado, al textil andino, a las tintas artesanales y rescatar los puntos ancestrales del tejido".

Es por ello que destacó una de las importantes actividades que se realizará en el marco del encuentro. "El día sábado se realizará un taller de bordado de 10 a 13 y de 15 a 17 a cargo de Nora Díaz, artesana de Santa Ana. En el taller también se realizará un rescate del patrimonio cultural de una técnica que se está perdiendo que es la técnica de telar de cintura, es con cupos que ya casi los tenemos cubiertos".

Este año participarán artesanos de El Moreno, El Angosto, Lipán de Moreno, Rinconadillas, Sauzalito y Alfarcito, San Miguel de Colorados, Tres Pozos, Barrancas, Susques, Santa Ana, la comunidad de Lagunilla del Farallón, los Talleres Libres de Artes y Artesanías, Chalala, La Ciénaga, Patacal y Appojuy.

Durante los cuatro días que durará el encuentro, los artesanos se hospedarán en Purmamarca con sitios y comidas ofrecidos por la organización. Es por ello que Claudia Barros solicitó la colaboración de todas las personas que puedan acercar alguna donación para brindar a los artesanos. Asimismo, agradeció a los vecinos y a las instituciones locales y provinciales que siempre acompañan. Finalmente, invitó a todas las personas a visitar la muestra de los stands en los días y horarios mencionados.

