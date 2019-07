Telecom colocó obligaciones negociables en el mercado internacional

Telecom Argentina ha culminado con éxito la colocación de una nueva serie Obligaciones Negociables Clase 1 a tasa fija, en el marco del programa global de emisión de obligaciones Negociables, por un valor nominal de hasta U$S 3.000 millones.

La emisión de Obligaciones Negociables, prevista inicialmente en U$S 300 millones, obtuvo una sobresuscripción de aproximadamente siete veces en el mercado internacional, por lo que se amplió a U$S 400 millones.

La calificación positiva de Telecom en los mercados internacionales permitió que esta colocación tenga una tasa de 8%, con mejor performance que los bonos soberanos, con un plazo de siete años.

El proceso de colocación de las Obligaciones Negociables se desarrolló entre el miércoles y jueves pasado. El colocador local es Industrial and Commercial Bank of China y los colocadores internacionales son: Citibank, HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc.