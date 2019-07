La jujeña Cazzu, nominada a los "Premios Juventud" en Estados Unidos

Su verdadero nombre es Julieta Cazzuchelli, oriunda de Fraile Pintado, pero ya es popularmente conocida como Cazzu. Con sólo, 25 años y nada menos que tres millones y medio de seguidores en Instagram, es la referente femenina del Trap.

Nació en Jujuy, desde los once sabía que se quería dedicar a la música, aunque antes de hacer trap, y ya es famosa en todo el país. Comenzó a cantar a los once años con su papá, que era músico amateur y solo tres años después tomó una decisión: su futuro estaría sobre los escenarios. Ya con su primer trabajo luego de terminar la secundaria pagó sus primeras salas de grabaciones y clips.

El ascenso meteórico tras su participación en el hit "Loca (Remix)" puso su figura entre las mujeres más importantes del género a nivel regional. El reciente lanzamiento de su segundo álbum Error 93 y del video de "00:00", filmado por Ballve, el brazo visual del género, la posiciona como una de las figuras nacionales con mayor proyección internacional.

El próximo 18 de julio podremos verla en los "Premios Juventud", con una nominación en la categoría "New in the US, but Big at Home", es decir, "Nueva Artista en Estados Unidos, pero grande en su país".

Y la gran y única Cazzu se presentará, por primera vez en Buenos Aires, el 1 de Septiembre en el Teatro Ópera Orbis. Entradas a la venta a partir del martes 16 de julio a las 10.30 am por Sistema Ticketek.

El single y corte del nuevo disco cuenta con más de 8 millones de views y el lanzamiento llamó la atención de la edición norteamericana de la revista Rolling Stone, que destacó su nuevo video y su segundo álbum. "El enfoque más turbio de Alt-R & B de Cazzu proyecta una nube oscura sobre su soprano, que por lo demás es radiante, y, por supuesto, envuelve sus versos conmovedores con una dosis de bravitud gótica", señala la revista.