Fusión y Unión Volea fueron los campeones

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy a través de la Subsecretaría y la Dirección de Deportes, bajó el telón del Apertura de la Liga Municipal de Vóley. Fusión Vóley en varones y Unión Volea en mujeres, fueron los campeones tras ganar sus respectivas finales en instalaciones de la Escuela Normal.

El cierre del primer torneo de la temporada 2019 fue acompañado por una multitud que colmó las instalaciones del Tinglado de Deportes de la escuela. Hubo un gran nivel de juego y después de todas las finales entregaron los premios.

Estuvo acompañando la jornada Gisel Bravo, secretaria de Desarrollo Humano, Valeria Trujillo, subsecretaria de Deportes, José Cabrera, director de Deportes de la comuna sampedreña.

Después del torneo, Valeria Trujillo hizo un balance positivo del Apertura "muy contentos por culminar con el Torneo Apertura de la Liga Municipal de Vóley, esta liga cuenta con la participación de 60 equipos de diferentes puntos de la ciudad de San Pedro como así también municipios de alrededores y de San Salvador", declaró.

La Subsecretaria de Deportes de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy comentó: "Disfrutamos una jornada intensa, muy temprano, tuvimos cinco finales entre ellos los dos más importantes por la copa de oro en varones y mujeres", y elogió la cantidad de público "masiva concurrencia de público como acostumbra esta liga concentrando deportistas y sobre todo a la familia".

La profesora Trujillo recordó que "el vóley creció mucho e nuestra ciudad, es un proyecto que logramos iniciar desde el principio de la gestión unto al Director de Deportes José Cabrera, logramos impulsar el vóley en nuestra ciudad y tuvo un éxito esperado, cada año crece y se suman más equipos".

Las finales fueron muy parejas, en mujeres Unión Volea le ganó en tie break a Las Guerreras por 3 a 2. La copa de plata fue para Las Aliadas. En varones, Fusión Vóley de San Salvador se impuso ante San Pedro Vóley 3 a 0 .

Se entregaron premios a los campeones y hubo un reconocimiento para los jugadores destacados. En la zona A jugadora destacada fue Samira Zalazar de Unión Vóley mientras que en varones Rodrigo Ocampo de Fusión Vóley. El exjugador de Fundación y otros clubes de la Liga Nacional A1 y A2 se sumó al elenco campeón después de jugar la última edición de la segunda categoría junto a San Martín de Formosa. En la zona B, Oriana Díaz, en la zona C Pamela Chazarreta de Lunáticas C. El premio futuras promesas fue para Jimena Carrizo de Lobitas, Martina Jauregui, Tomás Giménez, Joaquín Martínez.

Zona A femenino: 1) Unión Volea, 2) Las Guerreras. Copa de plata: Las Aliadas. Varones: 1) Fusión Vóley, 2) San Pedro Vóley, 3) El Puesto Vóley. Copa de plata para Amigos del Vóley de Fraile Pintado.

Zona B femenino: 1) Las Lobitas de La Nueva Ciudad, 2) Lunáticas, 3) Las Tremendas. Copa de plata ganó Las Lobas A. Varones: 1) Los Leones de Santa Clara, 2) Los Tremendos, 3) Máquina del Mal. Copa de plata para Los Lobos.

Zona C: 1) Lunáticas C, 2) Lunáticas Vóley, 3) Las Lobas C. Copa de plata Las Tremendas C.