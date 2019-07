A menos de un mes de las elecciones en Jujuy, los candidatos empiezan a perfilarse

Siguiendo el calendario electoral, Jujuy volverá a vivir una elección el próximo 11 de agosto, donde además de elegir precandidatos a presidentes, se elegirán a los representantes de la provincia para el Congreso Nacional.

Los precandidatos en Jujuy empiezan a posicionarse de diferentes maneras en la provincia, ya sea a través de propagandas, caminatas, difusiones, conferencias de prensa o simplemente publicaciones en redes sociales. Lo cierto es que algunos empiezan a asomar la cabeza y suenan con más fuerza que otros.

Por el lado del Partido Justicialista, no hay dudas que los cinco precandidatos tienen buen margen para trabajar y lograr conquistar al electorado, ya que el voto bronca o castigo puede representar un gran caudal de porcentaje en Jujuy. No hay dudas que Julio Ferreyra, Carolina Moises y Adrián Mendieta ya cuentan con un posicionamiento y una instalación en la sociedad jujeña. Misma suerte corre Alberto Matuk, quien es un dirigente de muchos años y de recorrido en la provincia, por lo que es una figura reconocida. Guillermo Sapag, docente y economista de Jujuy, es el que tiene otro margen en la sociedad, puesto que no tiene techo y su crecimiento va a depender exclusivamente de su instalación.

El oficialismo sabe que tiene a sus candidatos instalados, ya que que son personajes reconocidos por sus trabajos dentro del gobierno y en la función legislativa, por lo que queda hacer hincapié en diferentes temas que preocupan a los jujeños y tratar de conquistar y enamorar nuevamente al voto que se alejó por diferentes motivos. No hay dudas que la campaña en los medios y en las redes sociales se basará en las obras, gestiones y acompañamiento del gobierno nacional por los próximos cuatro años en Jujuy.

Alejandro Snopek sigue tratando de hacerse un hueco e instalar la imagen de Lavagna como un peronista moderador y conseguir el voto del PJ no fanatizado, algo que consiguió Massa en 2015. La tarea es compleja, pero con una estrategia acertada, esos votos podrían ser captados fácilmente, puesto que Jujuy tiene una cierta tendencia hacía el peronismo.

La izquierda sabe que Alejandro Vilca ya cuenta con una imagen propia y un conocimiento de los jujeños, por lo que este tiempo es tratar de reconquistar los votos del 2017 y volver a lograr una histórica elección. El objetivo no es fácil, puesto que el PJ, principal caudal del voto oposición, se presenta reformado y con candidatos competitivos, sumado a que al ser una elección presidencial las personas tienen en cuenta otros objetivos.