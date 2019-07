Dujovne: "la inflación bajará también en julio"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró ayer que la inflación volverá a bajar en julio, aunque admitió que aún el nivel es muy alto. Hizo estas declaraciones luego de conocerse el dato de junio, que mostró el nivel más bajo desde diciembre.

Tras participar de la cumbre del Mercosur con sus pares del bloque, Dujovne afirmó que "lo que está empujando la inflación para abajo es una caída de la inflación núcleo, no en base a factores transitorios".

"Hay un proceso sólido de desinflación. Esto nos lleva a pensar que en julio vamos a volver a ver una baja de la inflación, reconociendo que todavía estamos en niveles muy altos. Tenemos que aspirar a tener una inflación como los que tienen los países de la región", sostuvo el ministro durante una conferencia de prensa.

El martes, el Indec informó que la inflación de junio fue del 2,7%, la más baja desde diciembre. En lo que va del año acumula un aumento de 22,4 % y 55,8% a nivel interanual.

El ministro Dujovne resaltó además que "lo importante para destacar es que la Argentina tiene un programa monetario y fiscal, el Banco Central empezó con agregados monetarios, una política muy dura pero necesaria para re anclar las expectativas".

"La inflación fue bajando, el proceso no fue lineal porque tuvimos un rebrote en marzo y abril respecto a lo que vimos antes, pero continuó bajando y esto tiene que ver con la disciplina fiscal y monetaria, porque el Bcra ya no financia el tesoro y la base monetaria no crece, lo que ha logrado establecer las expectativas. También con menos volatilidad cambiaria y bajando la inflación núcleo", cerró.

Respuesta al Fondo Monetario

El ministro Dujovne dijo que, si bien no es su área, representantes del Mercosur coincidieron en que tienen un arancel externo común es “muy alto”.

Frente al reciente pronóstico negativo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que habló de “riesgos elevados” ante las elecciones presidenciales que están en danza y advirtió que “comprometería el acceso al financiamiento” además de “una salida de inversores desde activos en pesos y presiones sobre el tipo de cambio”, y que echó sombras sobre la inflación y la caída del PBI, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne respondió.

“Nuestros pronósticos de crecimiento se basan en nuestra evaluación de qué va a ocurrir con la Argentina una vez que se disipe la incertidumbre política, una vez que el presidente Macri reelija y se continúe con el proceso de cambio”, dijo Dujovne convencido de resultados electorales ganadores en octubre o noviembre.

“El año 2020 va a ser muy bueno para los argentinos en términos de crecimiento, de empleo, de baja de inflación. Por supuesto, el FMI, cuando hace sus pronósticos, tendrá que evaluar también a las distintas alternativas políticas y, claramente, puede que evalué que en caso de que otra fuerza política gobernase la Argentina, la macroeconomía puede ser mucho peor”, señaló.

“No lo sabemos, es una hipótesis de por qué pueden tener una tasa de crecimiento tan baja. Nosotros creemos que una vez que se disipe la macroeconomía argentina podemos tener un gran crecimiento”, añadió.

Dujovne también se refirió a lo acordado en un desayuno del jueves pasado con sus pares del Mercosur -el único que faltó a la cita fue el uruguayo Danilo Astori- y los titulares de Bancos Centrales. En ese sentido, contó que se estableció una situación de monitoreo de las economías para que funcionen de manera más homogéneas, un proceso que cobró impulso tras el acuerdo de Libre Comercio anunciado entre el Mercosur y la Unión Europea el 28 de junio. Acordaron buscar temas en común como la baja impositiva, proyectos de infraestructura, etc.