Esta noche a las 22, se presentará Gustavo Córdoba en Apacheta Arte Nativo.

El solista salteño que ofrecerá un espectáculo íntimo en la peña de Güemes 759, se originó en un dúo que recorrió diferentes escenarios donde desplegó su arte. Ahora en su etapa de solista, tiene dos discos titulados Destinos de Cantor y Algo de Mí.

La visita a Jujuy se realiza en el marco de una gira especial, en la que ofrecerá sus materiales discográficos para el público jujeño.

"Estoy en esta etapa de mi vida tratando de compartir con la gente, mis canciones. A donde voy, trato de que la prioridad sea dejar lo que hago, esta gira es para andar recorriendo todos los lugares posibles", destacó el artista.

Mientras que esta noche será parte de la prestigiosa peña, el sábado lo hará en la localidad de Coronel Moldes.

"Se viene una gira de prensa para mostrar a todos mi trabajo. Se dio esta posibilidad de volver a Jujuy, pero siempre estamos viajando a Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Córdoba y Entre Ríos", comentó el músico.

La propuesta musical tiene como esencia un estilo muy particular. "Yo toda mi vida canté folclore, pero hoy en esta etapa donde me toca crear. Es algo muy personal trato lo que me pasa. Si me sale una canción que quizás no tenga un ritmo folclórico, quiero interpretarla igual, más que a enmarcarme en un género definido. Me estoy descubriendo en este aspecto, siento que la parte creativa me hizo madurar. Quiero darle prioridad a mi creación y darle un vuelo distinto", destacó.

En lo que se refiere al repertorio, ofrecerá canciones de ambos discos y composiciones de Lucas Allende, Daniel Cuevas y Mario y Jimena Teruel.

"Este show es un íntimo acústico que se hará con grandes amigos como Guillermo de Pardo en percusión y Abel Gorosito en violín y guitarra", comentó.