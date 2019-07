Los Feos, punk en Tilcara, rompiendo estereotipos

Ver subir a Los Feos para la elección de la reina de la primavera, fue en principio llamativo. Cuando empezaron a sonar, una lejana estética punk, que se reflejaba en el sonido, hizo pensar en otros escenarios de otros contextos. Al bajar del escenario, convinimos en hacer una nota, y aquí estamos pidiéndoles que se presenten.

Willy Espinoza es el vocalista y guitarrista, y nos cuenta que "empecé hace mucho, cuando era joven y hacíamos covers. Era en la provincia de Neuquén, y desde que fui a estudiar a La Plata, nunca más agarré un instrumento. Acá me compré una consola, trabajé como DJ, hacía música electrónica, hasta que Johnny me cuenta que se compró una batería".

En torno a la compra de la batería de Johnny es que parece irse armando la historia, entonces Jonathan Elías Vaca, el baterista, nos dice que "hace tiempo que queríamos armar algo. Desde hace trece años, cuando tenía quince, toco la batería. Hacíamos covers con Chaperío, pero dejé por mucho tiempo hasta que conocí a los chicos y empezamos a tocar".

Angelo Gordillo, con sus dieciséis años, es el bajista. "Yo hacía música porque iba a la Escuela de Artes 49, y mi papá me enseñó a tocar la guitarra. Me empezó a enseñar con temas de los Ramones. Cuando armaron la banda me dijeron que hacía falta un bajista y me emocioné, porque cuando era chico lo escuchaba ensayar con Los Chevys, y era algo que me gustaba".

Emiliano Gordillo, el padre de Angelo, nos cuenta que "desde los trece años toco la guitarra eléctrica, siempre en el rock, el punk, el hardcore, música que hice en Buenos Aires. A los veinte me vine a Tilcara, y cinco años después armamos Los Chevys. Y me llamaron para este proyecto, que me pareció buenísimo".

Emiliano tenía un par de canciones "les cambiamos las letras, que les puso ahora Willy, y ya ahora son de los Feos". Willy Espinoza recuerda que "empezamos haciendo unos covers de Nirvana, de Ramones, y después empezamos a hacer temas propios. A los cuatro meses ya estábamos grabando las cinco canciones de Portación de Rostro".

Johnny cuenta que "la banda está hace un año", y a la hora de definirse Emiliano enumera las influencias de cada uno: electrónica, punk, rock & roll, blues, hardcore y el trap "que escucha Angelo, juntamos todo, lo metés en una licuadora", pero Willy nos explica que "nunca dijimos qué vamos a hacer, se fueron dando las cosas".

Willy nos dice que "pensábamos que éramos una banda punk pero a mi no me daba la velocidad, a Johnny no le daba el tiempo", y entonces Emiliano lo delimita en una suerte de "punk y blues, una mezcla". "Skate rock", trata de cerrar Willy, "porque Emiliano y Angelo anduvieron en skate toda la vida, yo también patiné un montón de tiempo. Es un rock no tan clásico. Al principio ensayábamos en mi casa, pero después nos costó porque a los vecinos no les gustaba".

Nos dice que "se nos hace difícil tocar en Tilcara, generalmente lo hacemos en Jujuy. Por eso en la elección de la reina de la escuela Normal estábamos muy contentos porque nos pudo escuchar gente que nunca nos hubiera ido a escuchar, y nos aplaudieron, gustó". Emiliano habla de otros shows más en su ambiente, "ese público de Tilcara más under, que es bastante".

Los Feos es el nombre de la banda y de una de sus canciones. Willy Espinoza dice que "llamo ser feo a eso de que nunca estudié música". Emiliano Gordillo agrega que "estamos hartos del estereotipo de los rockeros lindos, nosotros somos feos. Y rompemos el estereotipo con las letras, que son bastante directas, porque hablamos de cosas que pasan en la sociedad, del policía que busca en la noche a quien cazar, porque a Brad Pitt nunca lo agarra la policía ni le pide los documentos".

Willy dice que "los feos estamos en la plaza, sin joder a nadie, pero todos nos están vigilando", y Emiliano cuenta que "también nuestras canciones hablan de las relaciones conflictivas del amor, las relaciones tóxicas de que las canciones no hablan. Cuando se empieza a decir, capaz que nos hacemos cargo de las cosas".

Willy explica que "no queremos tapar las cosas que nos pasan para y no volver a cometer errores". Emiliano agrega que "me siento orgulloso de que podamos decir las cosas que decimos, y decirlas en este lugar. Podríamos vivir con nuestra forma de vida en cualquier parte, pero vivimos acá".

Así, cuentan cosas que pasan en el pueblo. Willy habla de Comisario Mamaní, "que es una canción que dice cosas que pasaron, y el tema Espejo tiene que ver con ir caminando por Tilcara y narrarlo en una canción". Emiliano amplía a decir que "el tema de los espacios para tocar es algo que les pasa a todos los músicos, porque si los músicos folclóricos no arman sus festivales, tampoco se los arma nadie, y lo mismo hacemos nosotros".

Willy dice que "lo hacemos más que nada por diversión y por amor a la música. No hay día de nuestra vida que no escuchemos música. Estuvimos un año tocando en casa sin que nos llamara nadie, y cuando lo hacemos nos olvidamos de los problemas de todos los días". Emiliano cierra contándonos que "en agosto vamos a estar de soporte de Cadena Perpetua y Bum Bum Kid, y en setiembre de Masacre, bandas under de Buenos Aires, muy grandes, que van a estar en Jujuy".