Preocupación local por perros envenenados

En Jujuy no hay un registro de la cantidad de mascotas envenenadas en la vía pública, pero cada vez son más las consultas por redes sociales sobre cómo actuar ante estas situaciones. El último hecho que más conmocionó fue lo ocurrido en refugios de la ciudad de Lima (Perú) donde más de 20 animales fueron envenenados por ingerir alimentos que habían sido donados de forma anónima. En igual sentido, lo ocurrido en la ciudad fronteriza de La Quiaca donde quemaron gatos.

Según mencionaron proteccionistas suele ocurrir que en los conflictos entre vecinos terminan siendo perjudicados los animales. Aunque no sólo por eso, sino también por sus ladridos en la noche o por los maullidos de los gatos cuando se encuentran en etapa de celo.

Daniela Zárate, proteccionista independiente, en diálogo con este matutino, indicó que "siempre recibimos por mensaje o se publican casos de envenenamiento. A nosotros nos llegó el caso de que tiraron veneno dentro de una casa, como nadie los atendía, nosotros los hicimos ver y estuvieron internados. Hay muchos casos que son muy crueles, no sólo son de envenenamiento".

"Había el caso de una vecina que tuvo represalias con otra y envenenó a los perros. Obviamente lo que decimos es que los perros tienen que estar dentro del domicilio, porque no pasaría esto de que sea tan fácil el envenenamiento. Nosotros recomendamos que les den siempre alimento a los perros", añadió Zárate.

La proteccionista resaltó que la gente debe llevar a los animales que hayan sido víctima de estos hechos directo al veterinario y no dejar pasar tiempo para que no muera. El profesional es el único que sabe cuáles son las posibles curaciones.

Ante envenenamiento los animales comienzan a convulsionar y tiran espuma por la boca.

“Por la tenencia no responsable”

Norma Tejerina, proteccionista y miembro de “Mascoteros independientes” sostuvo que ante los hechos de envenenamiento, “es repudiable y de verdad, por ahí, las autoridades deberían tomar cartas en el asunto y hacer cumplir la ley, que en realidad está bastante relegada. Porque no se cumple la ley y nosotras las proteccionistas fomentamos a que se cumpla”. “El tema del envenenamiento de los animalitos, es repudiable. Porque esto viene a causa de la tenencia no responsable de las personas. Los seres humanos que adoptan perritos no los tienen bien, los tienen descuidados y generalmente pasa esto porque los perritos se encuentran en la calle. Este peligro también se traslada a los niños porque a veces agarran algo del suelo y lo pueden llevar a la boca”, dijo Tejerina.

Ante un hecho de envenenamiento no es recomendable pedir consejos en las redes sociales sino concurrir urgente al veterinario.